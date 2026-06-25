「認識家國同心慶回歸」畫展閉幕　仿真AI機器人傳遞防罪知識

為慶祝香港回歸祖國29周年，為期一周的「認識家國 同心慶回歸」川渝·童真童趣·合川兒童畫視界香港巡展暨防罪·愛港繪畫比賽得獎作品展，今日（25日）於葵芳新都會廣場L3中庭舉行閉幕禮及頒獎典禮。活動結合國家級童畫展覽、社區防罪繪畫比賽與創新科技元素，既是渝港青少年文化交流的重要平臺，亦是警民同心共建平安社區的公益實踐，吸引各界嘉賓及市民到場參與。首度來港的模擬人形AI機器人更以生動趣味的形式向在場嘉賓及市民傳遞防騙防罪知識，將科技創新與社區公益宣傳結合。



一眾主禮嘉賓、主辦機構與得獎同學大合照。（警方圖片）

本次展覽自6月19日開幕，活動由亞洲教育科技文化基金會、香港警務處葵青警區、重慶市合川區人民政府、香港美術家協會聯合主辦，葵青民政事務處、香港四川社團總會支援，新都會廣場提供場地贊助。閉幕禮陣容鼎盛，中聯辦新界工作部處長郭永斌、教育局副局長施俊輝、重慶市合川區文化與旅遊發展委員會黨委書記劉露、葵青民政事務專員梁乘龍、新界南總區指揮官張惠華、葵青警區指揮官黃宏業、葵青區撲滅罪行委員會主席林楚昭、香港美協主席林天行、亞洲教育科技文化基金會聯席創會會長鄺文匡擔任主禮嘉賓，藝人梁敏巧擔任活動司儀。

主禮嘉賓台上合照。 （警方圖片）

活動設置兩大核心板塊，其一為享譽全國的合川兒童畫巡展：合川兒童畫發展逾60載，2008年獲國家文化部授予「中國民間文化藝術（兒童畫）之鄉」美譽，累計500餘件作品斬獲國際獎項、1860件拿下全國賽事獎項，作品曾遠赴法、日、美、德等十多個國家展出。畫作以重彩風格為特色，透過線描、水墨、版畫等多元手法，描繪巴渝鄉土民俗與生活百態，是次為首度登陸香港社區展出，讓香江市民近距離感受巴蜀少年筆下的祖國山河與人文風貌。

另一板塊為「防罪·愛港繪畫比賽」得獎作品展，賽事面向葵青區中小學生徵集原創畫作，參賽學童以童真畫筆演繹防騙、道路安全、個人資料保護、心理健康等議題，將「全民防罪·守護萬家」理念融入藝術創作，透過展覽向全社區傳遞正向安全訊息，推動警民同心共建平安葵青。

活動亦響應六月「香港非遺月」，特別邀請重慶市合川區非物質文化遺產保護中心代表出席閉幕禮，以川渝非遺文化對接香港本土藝文生態，推動兩地文創與藝術深度交流，讓巴渝文化底蘊與港式社區風情透過畫作碰撞交融。

全場焦點屬首度來港的模擬人形AI機器人。該機器人由EX機器人公司研發，以活動司儀梁敏巧為原型打造，除展示前沿科技魅力外，AI機器人更以生動趣味的形式向在場嘉賓及市民傳遞防騙防罪知識，將科技創新與社區公益宣傳結合。

AI仿真機器人與司儀梁敏巧台上互動。（警方圖片）

亞洲教育科技文化基金會聯席創會會長鄺文匡于致辭時透露，本次活動緣起於半年前與重慶青聯夥伴的交流，雙方一拍即合，僅一個多小時的會議便敲定合作框架。他表示，本次活動是香港美協首次與重慶合川官方文旅美術機構聯合主辦青少年專題畫展，是渝港兩地文化美育深度融合的重要突破。活動能順利落地，有賴葵青民政事務處、葵青警區的全力配合，以及香港教育局的指導支援，讓文化展覽結合社區建設與防罪科普，更接地氣、更具社會價值。

展覽開放一周以來，吸引不少市民及親子家庭到場參觀，反響熱烈。有市民表示，既能透過合川童畫認識內地鄉土文化與祖國風貌，亦能從本地學生的創作中學習防罪安全知識，一次觀展兼具文化薰陶與教育意義。開幕當日適逢端午佳節，出席嘉賓及藝人還向現場街坊派發粽子，場面溫馨，廣受社區好評。

主辦方表示，本次活動彙聚渝港兩地政府、警務、文旅、美術及社區多方力量，以畫筆為橋，在香港回歸29周年的節點上，既深化了兩地青少年的文化交融與家國認同，亦深化警民合作、夯實平安社區基礎。未來將繼續聯合各界夥伴，推出更多青少年文化公益活動，深耕香港社區，以藝文凝聚兩地民心。