九龍灣運動場工傷︱瀝青鋪路機褪後輾斃男管工　胞妹：原打算退休

九龍灣運動場發生致命工業意外。今日（26日）早上8時58分，運動場跑步徑位置，一名男工被一部瀝青鋪路機輾過，頭部重創當場不治。死者65歲姓余，為工程管工；瀝青鋪路機操作員70歲姓鍾，事發時疑褪車時沒發現死者肇禍。



死者胞妹事後趕到運動場，她指出胞兄（死者）今年3月度過65歲生日，曾向她透露打算退休；也因為臨近退休，已經調到辦公室處理文書工作，毋需親臨地盤。因此她亦不知道他何以今日出現在此，詳細情況有待向其同事了解。



人員及後將死者移出車底。（黃偉民攝）

胞妹續稱，死者為長兄，有一妹一弟，人稱「達哥」，從小從事工程行業，任職不同工種，其中鋪瀝青工程做了約40年，為期最長。父母已逝，哥哥單身，一人獨居牛頭角。她還以為對方已經退休，加上早前調到辦公室做編更工作，相對輕鬆，沒料哥哥仍然上班，甚至出現在地盤。

人員及後將死者移出車底。（黃偉民攝）

工業傷亡權益會：死者在瀝青機倒車時被捲入車底 10日內第2宗致命機械操作工傷

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者65歲，當時他在瀝青機倒車時被捲入車底，對其不幸離世深感難過。她指死者瀝青鋪設工作逾30年，現時為管工。今日為最後一日鋪瀝青工程，工程將8月下旬結束，指意外原因仍在調查中。

蕭倩文指，今日已是10日內發生第2宗致命機械操作工業意外，對此十分難過。她呼籲僱主及僱員多留意機械操作狀況，留意企位，需與操作機械保持距離，環顧四周狀況。她提議，可移動機械需加裝感應器，行得太近發出警號或停機。減少意外發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，今日已是10日內發生第2宗致命機械操作工業意外，對此十分難過。（黃偉民攝）

香港建造業總工會：工友稱瀝青機已安裝感應器 意外起因有待調查

香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會對意外表示非常震驚和惋惜。他指現時保養工程，運動場在接近完工的情況下，環境相對開闊，為何會發生工友被瀝青機壓倒。

周指，工友表示瀝青機應該已安裝感應器，並指機器是正常運作。但到底瀝青機有否安裝感應器，或當時操作情況如何，仍有待勞工處調查。他又提到，雖然工程未申請到4S（「安全智慧工地」系統）標籤，但工會會要求機器要有一些感應器，如有人靠近應該會發出警號。

周強調，自從1月到現在6月份，差不多到6月下旬陸續不斷發生了大約12單的死亡事故，情況是非常嚴重和不理想。他又提到早前一直發生的工業事故及死亡事故大部分牽涉地盤管理粗疏，引致意外發生。工會希望勞工處嚴肅徹查事件。同時希望有關政府部門或者行業從業員認真檢視現場管理、安全風險評估工作。另外，他呼籲所有工友在現場施工時，要注意現場情況，如果遇到危險或者接近危險的情況，必須要立即停工。

香港建造業總工會理事長周思傑希望勞工處嚴肅徹查事件。（黃偉民攝）

現場可見，涉事工程車停泊在一旁，消防員到場用紅布遮蓋工程車左邊車頭，人員及後將死者移出車底。死者家屬趕抵現場了解，工業傷亡權益會在場協助。

道路工程車操作員在場接受調查。（黃偉民攝）

男工被道路工程車輾過，消防員到場用紅布遮蓋工程車左邊車頭。（黃偉民攝）

根據康文署網頁顯示，九龍灣運動場將於今年1月2日至今年9月29日暫停開放，以便進行翻新工程。