警首用無人機執法　打擊電動單車拘54人　包括正派送外賣

西九龍總區交通部聯同西九龍各警區，於過去五天（6月21日至25日）在區內重點打擊駕駛非法電動可移動工具（即電動單車）的相關罪行，拘捕54名人，部分人士正送外賣。警方亦首次使用無人機，在重點位置進行高空巡邏，能更有效地進行截查。



警方拘捕54人，年齡介乎18至72歲。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑表示，行動中警方分析過往一年涉及電動單車的交通意外地點，發現主要集中在食肆及商店林立的地方。電動單車的司機經常在馬路和行人路上左穿右插，無視其他道路使用者安全，情況險象橫生。

警方派出人員在油尖旺、深水埗及九龍城區打擊相關罪行，共拘捕54人，包括36名本地男子、2名本地女子、14名非華裔男子、1名外籍男子及1名外籍女子，年齡介乎十八至七十二歲年齡介乎18至72歲。他們分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

人員共檢獲54部電動單車，將會安排作進一步檢驗。

警方一共拘捕54人，包括36名本地男子、2名本地女子、15名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎18至72歲。（警方提供）

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警首次使用無人機進行高空巡邏

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察譚健燊指，以往由於電動單車沒有合法可識別車牌，加上司機駕駛速度比較快，亦不會依照交通規則行駛，增加警方截查難度。

有見及此，警方在是次行動首次應用無人機協助執法。由於無人機靈活性高，可以提供多角度觀察，能夠輔助警方重點位置進行高空巡邏。同時，無人機將觀察方法由定點轉為高空鳥瞰，增加警方觀察範圍和細節，使更容易發現電動單車駕駛者，記錄相關違規詳情，以及可以更迅速、有效且安全地進行截查。

警方首次應用無人機協助執法。（黃偉民攝）

警與外賣平台合作 監測外賣員有否駕駛電動單車

譚又提到，54名被捕人中，部分當時正利用電動單車送外賣。為了加強阻嚇性，西九龍總區交通部一直與香港主流外賣平台保持著一個合作關係。如果外賣平台發現外賣員在送外賣時，違反嚴重的交通規例，包括駕駛未領有牌照車輛，例如電動單車，平台會主動凍結其外賣平台帳號。

警方強調，在市區使用電動單車不單止是違法，同時是一個非常危險的行為。因為電動可移動工具不適合與正常獲發牌的車輛共用路面，更不應該在行人路上使用。加上，電動單車最高速度可以輕易達到時速50公里或以上，等同一部正常電單車。警方留意到，當意外發生時，所造成的人命傷亡可以相當嚴重。

同時，由於電動單車不受第三者保險保障，一旦發生交通意外，其他道路使用者將不會得到法律下應有保障，警方斥指駕駛電動單車人士此舉相當不負責任。

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑（右）和西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察譚健燊（左）交代案情。（黃偉民攝）

西九龍總區過往一年已拘捕及檢控超過200名駕駛非法電動單車的司機，警方會繼續打擊相關罔顧道路使用者安全的違法行為，呼籲市民為保障自己和其他道路使用者的安全，不要貪一時方便使用非法的電動可移動工具。

警方表示，任何人在道路、行人路或單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及相關法例。 一經定罪，最高刑罰是罰款港幣1萬元及監禁12個月。