中區警區上半年錄37宗毒品罪行　拘41人最細15歲

中區警區今年首6個月，共錄得37宗涉及毒品罪行的案件，共拘捕41人，最年輕被捕人僅15歲。該警區會於暑假期間展開保護青少年及打擊毒品行動，重點針對娛樂場所及青少年安全問題，並尤其針對含有依托咪酯的毒品及成分不明的電子煙產品。



中區警署。（資料圖片）

中區警區將於暑假期間（6月26日至8月30日）在區內展開代號為「匯流」的保護青少年及打擊毒品行動，重點針對娛樂場所及青少年安全問題，並全面打擊毒品相關罪行。

警方表示，鑑於近年網上販毒及青少年濫藥問題持續受到關注，不法分子透過社交平台及速遞渠道販運毒品，並利用青少年心智未成熟及急於求職等弱點，誘騙他們參與販毒活動。自去年暑假起，中區警區已聯同港島總區及相關部門展開「匯流」行動，重點打擊區內販毒活動，尤其針對含有依托咪酯的毒品及成分不明的電子煙產品。

今年首6個月，區內共錄得37宗涉及毒品罪行的案件，拘捕36男5女（15至63歲），涉嫌「管有危險藥物」、「販運危險藥物」等罪名。其中14宗案件發生於臨近暑假前的5月至6月期間，由中區警區探員主動展開掃毒行動偵破。相關案件涉及透過網上平台進行的毒品交易。行動中檢獲多款毒品，包括不同類型的大麻產品、可卡因、毒郵票，以及含有依托咪酯的電子煙彈。

中區警署。（資料圖片）

此外，警方亦重點打擊向未成年人士售賣或供應酒精飲品的違法行為。警方指出，青少年自制能力較弱，飲酒後警覺性下降，容易增加成為盜竊及性罪行受害人的風險。行動期間，警方將不定時突擊巡查酒吧、食肆及娛樂場所，嚴厲執法，同時在街頭的青少年聚集熱點及高風險地點加強高姿態巡邏，以堵截相關違法活動。

警方同時關注青少年濫用電子煙的情況。近年市面出現摻雜依托咪酯或大麻成分的另類吸煙產品，對青少年構成潛在風險。警方提醒，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品的規定已於2026年4月30日生效。任何人在公眾地方管有電子煙、煙油、煙彈、加熱煙或草本煙等產品，均屬違法，可被處以定額罰款港幣3,000元；如產品含有大麻或依托咪酯等受管制成分，將根據《危險藥物條例》提出檢控。

警方呼籲青少年外出娛樂或聚會時保持警覺，拒絕接受陌生人提供的香煙、電子煙或飲品；暑期求職前應核實僱主身份及工作性質，切勿因高薪誘惑而誤墮法網。同時，家長應多關心子女的暑期動向及社交圈子，留意是否攜帶電子煙、出現情緒突變或作息異常等情況，及早引導及提醒。警方強調，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬極嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。