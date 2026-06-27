周一鳴率團訪問比利時安特衛普　加強警務合作　深化科技應用交流

警務處處長周一鳴於過去四天（23日至26日）率領代表團訪問比利時安特衛普，參觀當地警察局多個單位。是次訪問旨在加強雙方在警務工作的合作，並深化現代執法科技應用方面的交流。



周一鳴及代表團參觀當地警隊射擊場並聽取人員講解。 （警方圖片）

訪問期間，代表團拜會安特衛普警察局局長Serge MUYTERS、副局長Glenn VERSPEET、行動總監Carlo NEYT、情報及創新部副主管Geert VAN HERBUGGEN、國際關係暨禮賓事務主管 Karl HEEREN及其他官員。

代表團透過實地考察，深入了解安特衛普警政運作情況。安特衛普作為比利時全國超過170個地方警區之一，該市警政部門於近10年整合架構與資源，成立嶄新科技部門，研發適用於警隊內部之科技措施，並融入現代警務工作與訓練模式之中，藉以推動整體比利時警政發展。同一時間，代表團亦與安特衛普警方就人工智能於犯罪趨勢分析方面之應用進行深入交流。雙方探討如何由傳統接報後的應對模式，轉型為更具前瞻性的主動預防策略，提升警務效能與風險管理能力。

周一鳴（右）及代表團參觀當地警隊歷史中心，了解安特衛普警察局的歷史演變。 （警方圖片）

代表團亦參觀當地警方嶄新科技設施，包括虛擬實境訓練中心，用以訓練警務人員應對各類突發情況。代表團同事並與當地警隊技術人員交流，了解如何整合大數據資料，分析罪案趨勢及罪惡黑點，並配合日常警務人員的部署安排，以善用人力資源，提升打擊成效及遏止罪案。處長亦向對方介紹香港警務處在智慧警政方面的相關措施，分享警隊如何透過科技提升行動效率及服務質素。

此外，代表團到訪安特衛普市政廳，禮節性拜會署理市長Elizabeth VAN DOESBURG。會面期間，雙方重申兩地警隊加強合作的重要性，尤其在推動現代警務科技發展方面深化交流。

雙方均表示，期望在人工智能應用、培訓合作及科技創新等範疇進一步加強合作，共同應對新形勢下的警務挑戰。