有片｜鯉魚門男墮海　多人拉繩拋水泡救命　網民：為真香港人喝采

鯉魚門有人墮海，獲多名熱心市民合力救起。有網民今午（27日）在社交平台上載長約4分多鐘的影片，顯示身穿淺藍綠色上衣、身形稍胖的男子，在鯉魚門新碼頭及一艘紅色船隻之間的狹窄海面漂浮，多名熱心途人及船上乘客見狀合力救援。上載影片的網民表示，墮海男子操普通話，懷疑失足跌入水中。雖然影片未有拍攝到男子上岸，但片主稱「合眾人力量最後成功救起」事主，要「為真香港人喝采」。



鯉魚門新碼頭一名男子墮海，多名市民在碼頭上合力救人，有人拉繩、也有人用力捉緊事主的手。（Threads @rose__auyang）

影片一開首已見到碼頭上有最少5名男女嘗試拯救當海男子，當時男事主半身浸在海中，岸上有人半蹲着緊緊拉住事主前臂，有人則合力扯住一條粗大纜繩，試圖將事主拉上岸。事主亦伸腳踩向碼頭支柱嘗試爬上岸，但徒勞無功。

救援期間，現場人士不斷以廣東話及普通話高聲呼喊，安撫事主情緒。有人大叫「慢慢嚟，唔好郁！」、「捉住條繩」、「唔使驚！」，盡力維持事主的體力。另有人大叫「救生衣！」，並問船可否駛離碼頭以免夾到事主。

鯉魚門新碼頭一名男子墮海，多名市民在碼頭及船上合力救人，有人將救生圈遞給事主。（Threads @rose__auyang）

隨後，有人將一個橙紅色救生圈拋落海中；船上亦有人拋下另一纜繩救人。事主順利套上救生圈後，岸上人士見狀稍稍鬆口氣，再次安撫事主情緒：「你唔甩水泡就一定無事嘅，放心！」、「唔使咁緊張！」見事主開始出現倦態，便叫他稍稍休息後再嘗試上岸，又不停提醒他不要再觸碰碼頭邊的蠔殼，以免割傷。眾人救援期間，一直拉住和指示事主冷靜的男子在碼頭邊緣幾乎滑倒，幸有驚無險。

鯉魚門新碼頭一名男子墮海，多名市民在碼頭及船上上合力救人。（Threads @rose__auyang）

由於碼頭石壆與水面有一定距離，眾人難以直接將事主強行拉起，有人提議將事主拉往不遠處的石灘讓他爬上岸。在眾人沿岸觀察及指示下，男子套着救生圈，慢慢向左游往石灘，影片至此結束。雖然未有拍攝到事主上岸，但上載影片的網民表示，「合眾人力量最後成功救起」事主，並大讚「在生命面前，香港人從來都是一呼百應從不會袖手旁觀」，「為真香港人喝采」。