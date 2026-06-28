車Cam｜連身裙女西隧口橫越多條行車線　司機：唔係嘛，啪咗嘢？

今日（28日）社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到一名女子在西區海底隧道往奧運方向亂過馬路，施施然橫跨多條行車線。幸好當時車流疏落，而途經的駕駛者亦有留意路況，才未有釀成車禍。片主見狀不禁說：「嘩！唔係啊嘛……佢啪咗嘢下話？」



一名身穿紫色連身裙、手持紅色袋的女子，竟然施施然由馬路左邊橫跨多條行車線步往右邊。（Wai Kit Chim片段截圖）

連身裙女施施然橫越多條行車線

車Cam片段顯示，事發於今日（28日）清晨6時12分。當時片主正駕車沿西區海底隧道往奧運方向行駛。清晨時分路況大致暢順。當片主繼續行駛時，環球貿易廣場（ICC）對開路面竟出現令人難以置信的一幕。一名身穿紫色連身裙、手持紅色袋的女子，竟然施施然由馬路左邊橫跨多條行車線步往右邊，完全無視車流，險象環生。

片主見狀減速：唔係呀嘛，啪咗嘢？

片主見狀已經及時收慢車速，但片主目擊整個過程，也忍不住說：「唔係呀嘛？唔係呀嘛？」車內女乘客難以理解該女子的行徑，驚訝地指：「佢應該係有問題㗎？」車主亦回應指：「佢啪咗嘢下話？」

一名身穿紫色連身裙、手持紅色袋的女子，竟然施施然由馬路左邊橫跨多條行車線步往右邊。（Wai Kit Chim片段截圖）

一名身穿紫色連身裙、手持紅色袋的女子，竟然施施然由馬路左邊橫跨多條行車線步往右邊。（Wai Kit Chim片段截圖）

片段在網上流傳後，引起網民嘩然。有網民批評該名女子的行為「CLS（黐X線）」，有人指附近其實有行人天橋，但懷疑她貪方便想直接過馬路，此舉不僅罔顧自身安全，更嚴重危害其他道路使用者的生命安全。

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第39條，任何人在距離行人天橋、行人隧道或行人過路線15米範圍內，卻不使用該等設施橫過馬路，即屬違法。違例者一經定罪，最高可被罰款2000元。