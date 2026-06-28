有片｜啟德體藝館疑「尿袋」爆炸燒焦　目擊者：就係隔籬，嚇屎！

再有懷疑「尿袋」爆炸事件。今日（28日）網上流傳一條僅數秒短片，可見相信是啟德體藝館位置，地面上有一個已經散開、呈燒焦狀態的流動充電器。上載片段人士直言：「突發！體藝館唔知咩爆炸，就係隔離（籬），嚇屎（嚇死）！」片段未有交代確實時間，據悉警方及消防初步沒有接獲報案。啟德體育園證實，事件發生於今日下午，現場無人受傷，事件亦無影響今晚於啟德主場館舉行的演出活動。



涉事尿袋遺於地上，有燒焦過的痕跡，散開4、5件。(Threads / yuqi923 影片截圖)

就該片段所見，上述流動充電器疑有無線充電功能，可見其明顯設有圓形狀的無線充電板，零件散開4、5件，地面亦有被燒過痕跡。不少在上址的市民均遠離該「尿袋」，稍遠距離駐足圍看，當中不乏小朋友；亦有人駐足拍照。

啟德體育園回覆事件指，今日（6月28日）下午約1時50分，啟德體藝館與零售館之間通道內，一名顧客所攜帶的外置充電器出現輕微冒煙及起火。現場當值保安人員接報後迅速到場處理，並即時妥善移除相關物品，確保在場人士安全。事件中無人受傷。相關地點現已圍封並進行清潔工作；事件對今晚於啟德主場館舉行的演出活動並無影響。

涉事尿袋遺於地上，有燒焦過的痕跡，散開4、5件。(Threads / yuqi923 影片截圖)

現時「尿袋」主要以鋰電池作儲電。翻查資料，「尿袋」爆炸多由於鋰電池發生「熱失控」所引致。電池內部可能因曾受碰撞、電池老化或品質瑕疵，導致正負極隔離層破損而短路，在瞬間產生大量高熱與可燃氣體，甚至無插電使用時也會自燃。

市民應避免使用劣質「尿袋」。如若發現尿袋外殼有發脹、嚴重發熱或出現異常漏電等情況，應立即停用並妥善回收。]

涉事尿袋遺於地上，有燒焦過的痕跡，散開4、5件。(Threads / yuqi923 影片截圖)

涉事尿袋遺於地上，有燒焦過的痕跡，散開4、5件。(Threads / yuqi923 影片截圖)