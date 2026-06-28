抵港貨櫃揭畫框架藏$60萬可卡因　海關尖沙咀拘收貨女再檢$80萬毒

海關昨日（27日）在機場偵破一宗空運販毒案。海關表示，透過風險評估檢查一票由尼日利亞抵港、報稱載有衣服和食物的空運貨物。經檢查後，關員發現相關貨物X光影像有可疑，其後於兩個畫框架內，發現藏有共約800克懷疑可卡因，估計市值約60萬元。



海關昨日採取監控遞送行動，在尖沙咀拘捕一名報稱無業的印尼籍收貨女子（33歲）；搜查其位於太子的住宅單位後，再檢獲約兩公斤懷疑甲基安非他命，估計巿值約80萬元。案件仍在調查中。

海關昨日（27日）在機場偵破一宗空運販毒案，拘捕一名涉收貨女子；共檢獲約800克懷疑可卡因及約2公斤懷疑甲基安非他命，估計市值共約140萬元。圖為藏於其中一個畫框架內的懷疑可卡因。（海關圖片）

海關指，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。