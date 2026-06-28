九龍城法院小巴車禍｜包括小童等傷者即場治理　樓梯變臨時救護站

九龍城今午（28日/周日）發生嚴重車禍，一輛小巴駛至亞皆老街147M號、近九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路，釀成1死16傷，包括3人重傷，一名44歲男途人疑被撞至重傷昏迷，送院搶救後不治。網上有車CAM片段拍得事發一刻，可見當時涉事紅色小巴沒有減速突然剷上左邊行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛撼花槽。



就現場所見，車禍案發地點一片狼藉，有欄杆被撞至扭曲變形，標示「亞皆老街」的路牌亦被撞至飛脫。小巴車頭染上少量血跡，地面遺下一隻鞋。

由於傷者眾多，救援人員安排多名傷者，坐在九龍城裁判法院外的樓梯接受治理，有如臨時救護站一樣。而身處附近的「聖約翰救傷隊」隊員，亦加入拯救行列。傷者當中，有人手部及腳部受傷，需由繃帶包紮；另外有男童下巴受傷，被抬上擔床；有女學生腳部流血受傷，須由警員在旁攙扶。由於現場落雨，警員亦協助在場撐傘遮掩傷者，以便救援人員施救。

有女學生腳部流血受傷，需由警員在旁攙扶。(林振華攝)

意外中，釀成1死16傷，包括3人重傷，一名44歲男途人疑被撞至重傷昏迷，送院搶救後不治。（林振華攝）

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事發今日（28日）下午5時48分，據報一輛小巴駛至亞皆老街147M號、近九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路。意外中，初步有16人受傷，包括3名人士傷勢嚴重。小巴司機及一名乘客懷疑被困。據了解，一名44歲男途人懷疑被撞至嚴重受傷，昏迷由救護車急送廣華醫院搶救，惟最終不治。

就現場可見，涉事紅Van剷上行人路，直撼一個花槽，車頭盡毀，多個欄杆被撞毀；而涉事小巴司機則被困司機位內浴血受傷，消防到場施援。警方現正調查車禍起因。

可見當時涉事紅色專綫小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速向左直剷上行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛憾花槽。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

事發前一名撐傘途人正在途經九龍城裁判法院前。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

網上瘋傳事發一刻車CAM片段，可見當時涉事紅色小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速突然剷上左邊行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛撼花槽。

現場可見，涉事紅Van剷上行人路，直撼一個花槽，車頭盡毀，多個欄杆被撞毀。（林振華攝）

涉事小巴司機懷疑被困浴血受傷。(讀者提供)

涉事小巴司機懷疑被困浴血受傷，消防到場施援。(讀者提供)

消防登上小巴施援。(讀者提供)