警破165宗網購騙案涉$500萬　有買家填退款驗證碼變轉帳失款百萬

警方於6月15至6月26日期間展開代號「黑劍」的執法行動，打擊網上購物騙案以及相關洗黑錢罪行，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕78人，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元。根據調查顯示，165宗網購騙案當中，有六成案件是由7名、屬於5個獨立組別的本地騙徒干犯；而受害人群組主要為女性佔接近七成。此外，網購騙案主要涉及演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具。警方相信演唱會門票之所以成為騙徒的主要行騙商品，是因為這些演唱會門票往往數量有限，並且很快便會售罄，騙徒便利用市民對這些演唱會門票供不應求的心態去誘騙他們。



最大一宗涉案件金額的騙案高達120萬元，騙徒訛稱受害人所買的商品缺貨並主動提出退款，需要輸入一串「退款驗證碼」才能夠完成手續，但所謂的「驗證碼」就是騙徒指定轉賬的金額。



警方亦公佈，發生騙案的網上平台分佈方面，首三位平台分別為 Carousell（佔 32.2%）、Facebook（佔 28.7%）及 Threads（佔 15.8%）。

警方於6月15至6月26日期間展開代號「黑劍」的執法行動，打擊網上購物騙案以及相關洗黑錢罪行，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕78人，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元。(翁鈺輝攝)

今年首五個月網購騙案回落 錄得兩成八跌幅

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷稱，根據警方最新數字，2026年首5個月共錄得 3,973宗網購騙案，佔同期整體網上騙案的四成（9,807宗），損失金額約為港幣1.4億元。與2025年同期數據比較，今年首五個月的網購騙案顯著回落。案件數量錄得兩成八跌幅（由5,522宗跌至3,973宗），涉案金額亦下跌9%（由1.56億元跌至1.42億元），反映警方持續的執法有效，而公眾防騙意識亦有顯著提升，成功遏止了這類型騙案的升勢。

警方表示，與2025年同期數據比較，今年首五個月的網購騙案顯著回落。案件數量錄得兩成八跌幅。(翁鈺輝攝)

網購騙案主要涉及：演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具

李俊岷續指，除了整體網購騙案趨勢，警方亦針對這類型罪案進行了一系列分析，協助市民識別高風險陷阱，同時令防騙工作能夠更有效地執行。今年1至5月的網購騙案當中，牽涉的主要商品是演唱會門票，佔所有網購騙案的30.6%（1,214宗），其次是電子產品及嬰兒用品和玩具，分別佔10.8%（429宗）及7.8%（308宗）。首兩位的商品種類與去年同期相同，而牽涉演唱會門票的案件則上升了19.5%（增加198宗）。警方相信演唱會門票之所以成為騙徒的主要行騙商品，是因為這些演唱會門票往往數量有限，並且很快便會售罄，騙徒便利用市民對這些演唱會門票供不應求的心態去誘騙他們。

發生騙案的網上平台分佈方面，首三位平台分別為 Carousell（佔 32.2%）、Facebook（佔 28.7%）及 Threads（佔 15.8%）。

網購騙案主要涉及演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具，警方相信演唱會門票之所以成為騙徒的主要行騙商品，是因為這些演唱會門票往往數量有限，並且很快便會售罄，騙徒便利用市民對這些演唱會門票供不應求的心態去誘騙他們。(翁鈺輝攝)

警方一共拘捕78人 共涉及165宗網購騙案

是次「黑劍」行動中，警方一共拘捕了 78 人，包括59男19女，年齡介乎15至73歲，他們涉嫌干犯的罪行包括「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。被捕人士共涉及165宗網購騙案，相關損失金額超過港幣500萬元。調查亦發現，相關的收款戶口在過往曾經處理近900萬元的懷疑犯罪得益。被捕人士當中，有69人擔任傀儡戶口持有人，大部份報稱無業（33人）。警方相信有犯罪分子利用部分市民想「賺快錢」的心態，招攬他們提供銀行戶口，以協助接收這些騙案中的騙款。

165宗網購騙案 六成由5個獨立組別的騙徒干犯

網絡安全及科技罪案調查科高級督察張展雄稱，發現165宗網購騙案當中，有六成案件（即100宗）是由7名屬於5個獨立組別的本地騙徒干犯。這五個組別是獨立運作的，而在其中一個組別當中，兩名被捕人士為情侶關係。被捕的7名人士包括5男2女，年齡介乎15至43歲，被捕罪名包括「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。他們涉嫌參與100宗發生於2025年11月至2026年4月的網購騙案，並且利用至少23個屬於自己及他人的傀儡戶口去接收騙款。行動中，警方檢獲了多部手提電話作為證物。

警方相信，這次全港性的大型執法行動，已經成功打擊了一批活躍於本地網購平台的騙徒。大部分案件的行騙手法直接簡單，就是分別在不同的網上平台上，聲稱出售一些熱門商品，例如演唱會門票及主題樂園門票等。當受害人感興趣並表示有意購買相關商品後，這些騙徒就會要求受害人先透過網上銀行或儲值支付工具付款，並在接收到受害人的金錢後，隨即失去聯絡，沒有兌現交易承諾並逃去無蹤。

這些假扮成賣家的騙徒，透過不同的網上平台與受害買家接觸後，通常會要求受害人轉用其他通訊軟件去商議交易細節，從而避開網購平台保障買家的措施，提高他們欺騙受害人的成功率。

受害人群組主要為女性 主要集中在年輕一代

張展雄指，警方發現受害人群組主要為女性，佔68%；年齡方面主要集中在青壯年人士，其中21至30歲群組佔36%，其次31至40歲群組佔33%，兩個群組合共接近七成。警方留意到，受害群體主要集中在年輕一代，這個情況與他們的數碼生活模式息息相關。現今社會趨向電子化，網上購物越來越方便，加上演唱會亦是年輕一代的主要娛樂活動之一。面對限量門票時，買家在搶購商品時往往因為容易心急，而忽略了對賣家背景及交易渠道的查核，而騙徒正正看準了這些因素去詐騙。

今次破獲的案件中，最大涉案金額的騙案高達120萬元，而案件中騙徒就是利用狡猾的「假客服」手法去誘騙受害人(翁鈺輝攝)

騙徒所謂「驗證碼」為指定轉賬的金額

今次破獲的案件中，最大涉案金額的騙案高達120萬元，而案件中騙徒就是利用狡猾的「假客服」手法去誘騙受害人。受害人本想在網上購買僅價值數百元的藥膏，並與騙徒賣家達成交易協議後，騙徒隨後假扮成網上平台的客服人員，訛稱貨品缺貨並主動提出退款。騙徒聲稱受害人必須在網上銀行的轉賬介面中，輸入一串「退款驗證碼」才能夠完成手續。受害人當時不虞有詐，按照騙徒的指示進行操作，殊不知該組所謂的「驗證碼」，其實就是騙徒指定轉賬的金額。結果，受害人在毫無防備的情況下，將120萬元分四次轉入騙徒所提供的傀儡戶口。

騙徒誘使市民在網購平台用帳戶刊登商品廣告

警方在這次調查中發現，犯罪分子為了減低自己被捕的風險及擴大詐騙網絡，會以一些「誘餌」將部分受害人轉化為幫兇。警方發現有些騙徒起初扮成賣家，在與市民溝通交易細節的過程中，利用各種不同藉口，例如提供特別折扣、豁免訂金、贈送珍貴明星照片等等，誘使市民在網購平台用自己的帳戶幫騙徒刊登出售商品的廣告，並在廣告中留下騙徒的電話號碼。

當有其他市民看到這些廣告並感興趣，從而透過廣告中的電話號碼主動聯絡這些騙徒時，幫助騙徒刊登商品廣告的市民在不知不覺間，已經成為了詐騙集團的棋子。這種手法背後的原因，其實是因為騙徒看準了這班被利用人士的帳戶往往已經使用多年且信譽良好，看來完全不像新開設的空殼帳號，大大減低了買家的戒心。

騙徒利誘買家用自己的帳戶，代為發佈詐騙貼文。(翁鈺輝攝)

2026年下半年，本港將迎來多場演唱會（如鄭秀文、BIGBANG、郭富城等），由不同的本地及海外歌手演出。警方預計騙徒將會趁熱潮再次嘗試詐騙。在此，警方特別呼籲各位主辦單位及藝人透過社交平台多加提醒歌迷，小心網上購票騙案。而警方亦會繼續加強防騙工作，全力保障市民的網上消費安全。

警方想藉此機會提醒市民，網上任何要求你以個人名義協助刊登出售商品的廣告，或借出帳戶進行交易的行為，可能潛藏巨大的法律風險。市民切忌為了獲取一些小恩小惠，令自己跌入騙徒的陷阱。另一方面，「以欺騙手段取得財產」以及「洗黑錢」都是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被分別判處監禁10年及14年。警方將會持續維持網絡世界的治安，市民切勿以身試法。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，為打擊日趨嚴重的網上購物騙案，警方將繼續採取多管齊下的方式以取得最佳成效。去年10月我們再度升級「防騙視伏 App」，加入 AI 分析引擎及優化一系列功能，以進一步提升防騙與事實查證的能力。截至今年6月，「防騙視伏器」已錄得超過1,400萬次的累計搜尋，當中約200萬次（13.5%）搜尋結果顯示存在詐騙風險，而「防騙視伏 App」現時亦有超過120萬次下載。

警方的「防騙視伏器」資料庫亦已經與本地的支付系統進行對接，市民透過轉數快、網上銀行、銀行櫃台交易及自動櫃員機轉賬時，如果收款帳戶與「防騙視伏器」的詐騙資料庫記錄相符，系統便會發出警示，提醒市民詐騙風險。而在2025年，系統已經發出接近10萬次「高危警示」。

警方表示，已升級「防騙視伏 App」，加入 AI 分析引擎及優化一系列功能，以進一步提升防騙與事實查證的能力。(翁鈺輝攝)

警方亦聯同多個網上購物平台合力打擊騙案，在2025年，警方成功移除超過7,400個可疑的專頁或用戶，而今年首季亦已經成功移除超過1,600個可疑的專頁或用戶，警方期望透過及早移除詐騙專頁及可疑用戶，阻止騙徒繼續犯案。

在傳統的網上購物騙案中，詐騙分子可能會扮成賣家，在社交媒體或購物平台開設假專頁或發放促銷帖文，利用「低價」或「只此一家」等誘因作招徠，吸引受害人墮入網購陷阱。他們往往會強調貨品的稀缺性，例如限量版球鞋、熱門演唱會門票，或絕版遊戲道具等，透過營造「手快有，手慢無」的緊迫感迫使消費者倉促付款，令買家無法作出仔細的驗證和當面交收，並在收款後迅速失去聯絡。此外，騙徒亦有可能會扮成買家，以虛假收據或無效支票營造虛假的入帳記錄，並在收貨後失聯。

市民每次在網上購物的金額可能不大，但墮入騙局時所需要承受的損失卻未必成正比。近期警方留意到不少案例，市民在網上購買一些價值不高的貨品，在過數後卻被騙徒以各種理由（例如「運費」、「清關費」等）不斷要求再次過數，最終蒙受大額損失。在今年3月的一宗案件，有市民在網上購買一部價值數千元的二手電腦時跌入陷阱，在騙徒的指示及操弄下，於一個月之內合共向騙徒轉帳80次，最後損失超過120萬元。因此，市民在網上進行任何交易時絕對不能掉以輕心。

在傳統的網上購物騙案中，詐騙分子可能會扮成賣家，在社交媒體或購物平台開設假專頁或發放促銷帖文，利用「低價」或「只此一家」等誘因作招徠，吸引受害人墮入網購陷阱。(翁鈺輝攝)

警方提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並盡量選擇當面交收，同時亦應透過官方銷售渠道購買貨品。另外，在兌換外幣時，應光顧銀行或信譽良好的實體找換店。在出售貨品時，賣家切勿單憑買家提供的入數收據，便輕信付款已經完成。戶口「帳面結餘」的金額更新，並不代表成功過數，只有「可用結餘」的金額才能真正反映實際的入賬情況。

警方提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並盡量選擇當面交收，同時亦應透過官方銷售渠道購買貨品。(翁鈺輝攝)

此外，在付款之前，應先搜尋對方的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料，並留意是否有負評。市民亦切勿點擊不明來歷的連結，或在非官方網站上披露個人帳戶資料。若有任何懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等以評估風險，或致電警方「防騙易熱線」18222查詢。