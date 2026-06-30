大埔康樂園遭兩賊潛入爆竊　包括父親送手錶　屋主發片懸紅追緝

大埔康樂園發生爆竊案。有網民在社交平台Threads發文，指單位遭賊人潛入偷走數十隻手錶及飾物，當中包括一隻父親送贈極具紀念價值的手錶。由閉路電視片段顯示，兩名戴鴨舌帽及口罩的男子闖入屋內，登上二樓，逗留約10分鐘匆匆逃去。屋主回家發現後，已報警追尋。



兩賊入屋後直接上二樓搜掠。（Threads:tp.vigil 影片截圖）

片主留言說，周一（28日）晚上約8時半，兩名年約30至40歲、身材瘦削的男子，趁他和家人外出用膳期間，用伸縮梯爬上，撬開玻璃門潛入爆竊。賊人於8時24分進入，在屋內逗留約10分鐘離去。片主經點算發現損失數十隻手錶及飾物，當中包括一隻「爸爸送畀我人生第一隻手錶，意義大過一切金錢」。

片主呼籲大埔區街坊提高警覺、加強防範；同時呼籲如有人在網上買賣平台發現來歷不明的手錶，或能提供任何破案線索，他願意提供失物現值至少30%作為報酬，並會另捐出20%作慈善用途。

閉路電視片段顯示，兩名戴鴨舌帽及口罩的男子闖入屋內。（Threads:tp.vigil 影片截圖）

警方回覆查詢稱，6月28日晚上9時18分接獲一名38歲姓廖男子報案，指其與家人外出後，返回位於康樂園的家中發現搜掠痕跡，房門被撬開，經點算損失總值約100萬元的珠寶及手錶。警方正追緝兩名賊人，案件列作爆竊處理。