家居博覽疑現「假央視」邀赴深圳專訪　參展商靠AI識破套路警關注

「香港家居博覽2026」已於6月28日圓滿結束，惟卻發生懷疑假冒央視（CCTV）的騙案。有參展商在社交平台分享，在展會期間，有自稱是央視記者的人員帶同攝製隊，主動步入其展位進行採訪，並邀請他親赴深圳福田進行企業專訪，惟由於當日是展覽最後一日，參展商最為忙碌的關鍵時刻，對方竟要求此時前去做訪問表現不合理。其後他收到對方的「採訪提綱」，赫然發現內文寫上「誠信企業家大會候選名單」，心生懷疑於是立即詢問AI，AI回覆演員扮演央視記者進行的騙案，若接受訪問就會威逼簽署「天價宣傳合約」或購買假牌匾，該參展商起疑，感嘆自己「差啲做水魚」。灣仔警區留言表示，已留意到相關事件，並表示高度關注。



在展會期間，有自稱是央視記者的人員帶同攝製隊，主動步入其展位進行採訪。（Threads：stinteriorhk）

假央視採訪隊 掛記者證派卡片邀專訪

有「香港家居博覽2026」參展商於Threads發文披露，事發於6月28日下午，一名自稱「央視記者」的人員率領攝製隊，並攜帶記者證及名片，步入其展位進行現場訪問。訪問結束後，對方突然提出邀請，希望他當日前往深圳福田接受企業專訪。由於當日是展覽最後一日，參展商最為忙碌的關鍵時刻，需要花費半日前去做訪問實屬不合理。

隨後，他收到對方發出的「訪問提綱」及詳情，雖然文件格式看似正統，「有紋有路，每樣嘢都寫得好清晰」，但當內容出現「誠信企業家大會候選名單」等字眼時，他覺得對方完全不認識他的公司，無端便入選候選名單，於是「越睇越覺得唔對路 ，愈睇愈伏」。於是立即利用AI分析，驚覺此乃近期盛行的「冒充央視」詐騙套路。

其後他收到對方的「採訪提綱」。（Threads：stinteriorhk）

AI識破套路 受訪期間迫簽約

據了解，這類騙局通常會安排演員冒充「主播」，邀請對方前往高級酒店進行訪問，實則「一輪門面大龍鳳，但其實全部都係演員」，到場即會千方百計強逼受害人簽署價值數萬至數十萬元的「天價電視宣傳合約」，或購買虛假牌匾。

他補充指，「央視記者」更要求到場訪問時需要出示身份證，令他感到詫異「最癲係話到場訪問時要check身份證，第一次聽接受訪問要比人查身份證？」他呼籲，騙徒手法無孔不入，同業如收到類似的「商務專訪」邀請，務必多加留心。

事件引發高度關注，不少網民紛紛留言，「要通知主辦單位！！有呢個情況出現！等主辦單位再提醒參展商！」、「佢訪問你，要番你返大陸？邏輯都唔岩掛」，亦有網民分享前老細的「中招」經驗，指對方開價3萬多人民幣，而前老細卻不虞有詐上當，豈料最後「只見到出咗幾張都唔知真定假嘅相，但從來都冇見到過有片，亦冇出處，例如：節目名，幾時air，etc.」

警方留言表示關注

灣仔警區留言表示，已留意到相關事件，並表示高度關注。灣仔警區呼籲市民，如發現任何可疑人士或懷疑罪案，可致電灣仔分區特遣隊（電話：6148 0200）；如遇上緊急情況，請立即致電999報警求助。

記者翻查資料，發現去年內地媒體曾報導，幾名男子自稱「央視」工作人員，在會昌、贛縣等地進行採訪活動，並收取費用。經警方調查後，不法分子最終在江西落網，涉嫌詐騙罪判處有期徒刑3年，並處罰款2萬元人民幣。

主辦機構無向任何自稱「央視」採訪隊伍發採訪許可

展覽集團回覆查詢指，主辦機構並無向任何自稱「央視」或相關內地媒體的採訪隊伍發出傳媒證或採訪許可。至於相關人士如何進入展覽場地，由於入場途徑不止一種，主辦機構目前未能確定其具體入場方式，不便作出揣測。

展覽場館本身是一個開放的商業交流平台，場內不時有網紅、自媒體或媒體人士主動接觸展商，洽談拍攝或宣傳合作，此類情況屬展覽活動的常見商業往來。由於相關接觸多數在場內即時發生，大會在實際操作上難以全面識別及攔截每一次的主動接觸。

呼籲參展商對無法確認身份人士保持警覺

大會在接獲有關通知後，已第一時間向所有參展商發出提示，呼籲大家對無法確認身份的到訪人士保持警覺，如遇任何人士主動提出採訪、宣傳或其他推廣合作，請務必先行核實對方身份及所屬機構，切勿在未經核實的情況下答應任何邀約或簽署任何文件。

大會在此亦呼籲，如有任何參展商曾遇到疑似受騙或其他可疑情況，無論事件大小，請盡快與大會聯絡，大會將協助記錄及跟進相關情況，並視乎需要協助轉介相關執法部門。展覽集團一向重視展商及訪客的安全，會繼續密切關注事態發展。

參展商心生懷疑於是立即詢問AI，AI回覆演員扮演央視記者進行的騙案，若接受訪問就會威逼簽署「天價宣傳合約」或購買假牌匾。（Threads：stinteriorhk）