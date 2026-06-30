海關破走私入口減肥針藥案　另檢近200萬件藥劑製品擬運往澳門

海關表示，自2026年6月中旬起，就針對受管制針劑及藥劑製品，展開在海運和空運層面的執法行動。行動中，海關共偵破5宗案件，檢獲超過190萬件懷疑藥劑製品，以及超過7,700支懷疑針劑，當中包括減肥及美容針劑等。此外，人員亦截獲了大批未列艙單的走私貨物，總市值估計逾4,500萬元。



行動中，海關共偵破五宗案件，檢獲2,800支減肥針劑、190萬件懷疑藥劑製品、2,900支美容針劑、137公斤雪茄產品、12隻懷疑受管制瀕危活龜及160件電子產品等，估計總市值逾4,500萬。（翁鈺輝攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒稱，海關於6月12日至13日期間，透過風險評估，鎖定一批由日本到港、報稱載有「健康食品及保健品」的空運郵包。經深入檢查後，人員在郵包內搜獲大批受管制藥劑製品，當中包括超過4,800支減肥針劑，市值超過450萬元。海關相信，該批郵包最終會由香港轉運到其他地方作分銷之用。

此外，海關於6月15日在一艘準備前往澳門的內河船上，檢獲了大批走私貨物。該批貨物當時申報為化妝品、護膚品、保健品及日用品等。然而，經人員作詳細檢查後，在貨物內搜出大量未列艙單及受管制的違禁物品，當中包括超過190萬件懷疑藥劑製品、2,900支美容針劑、137公斤雪茄產品、12隻懷疑受管制瀕危活龜及160件電子產品，市值逾4,000萬元

行動中，海關共偵破五宗案件，檢獲2,800支減肥針劑、190萬件懷疑藥劑製品、2,900支美容針劑、137公斤雪茄產品、12隻懷疑受管制瀕危活龜及160件電子產品等，估計總市值逾4,500萬。（翁鈺輝攝）

海關指，留意到不法分子今次企圖利用不同的運輸渠道及偽報貨物等報關手法，試圖逃避海關的偵查。以本案為例，檢獲的大多數懷疑受管制藥劑製品及針劑，其進出口均須申領相關許可證。因此，海關有理由相信，不法分子是為了規避相關的進出口法規，因而鋌而走險、以身試法，但最終均無法逃避海關的法網。

胡雪兒續指，目前5宗案件仍在深入調查之中。海關將繼續從貨物的來源地、物流鏈以及最終目的地等多渠道進行全方位追查，不排除稍後會有涉案人士被捕。

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海關強調，作為專責打擊走私的紀律部隊，將一直堅守前線，全方位打擊不同類型的走私活動。我們亦會運用精準的情報分析及風險管理策略，積極堵截相關罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證的情況下進口或出口受管制藥劑製品，亦屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣50萬元及監禁2年。

海關呼籲市民切勿以身試法，如市民大眾掌握任何關於走私活動的舉報線索，請即致電海關24小時舉報熱線 182 8080，或透過海關舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk 作出舉報。