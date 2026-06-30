疑有手機維修店「雜嘜」屏幕訛稱原廠　海關拘7店員涉不良營商

香港海關過去一連四日（26至29日），偵破4宗手機維修店涉嫌使用不良營商手法案件。涉案店舖以較官方低廉的價錢招徠，聲稱能提供全新原廠屏幕服務，但實為「雜嘜」牌子或冒牌的屏幕。行動中，海關共拘捕7名男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。



海關相信，有關商戶看準普羅大眾缺乏對電子零件的專業技術知識，加上市民在購買或維修手機後，根本難以自行拆機驗證，因而大膽採取「博大霧」手法。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮交代案件。（翁鈺輝攝）

官方半價作招徠 訛稱全新原廠正貨

海關留意到有部分手機維修店，以較官方低廉價錢招徠顧客，聲稱提供手機屏幕更換服務。惟在銷售過程中，涉嫌應用虛假商品說明，訛稱所更換的手機屏幕屬全新原廠產品，以誤導消費者購買店方維修服務。

香港海關為打擊違規商戶，在商標持有人協助下，展開特別執法行動，派出關員喬裝顧客「放蛇」巡查多區街舖、不同地區商場，甚至知名電子產品商場。行動中，關員在旺角、屯門及元朗多間店舖內，總共拘捕7名涉案本地男店員。所有被捕人士，已經獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮指，被捕人分別向「放蛇」關員聲稱，店方提供更換相關手機品牌的全新原廠屏幕服務，而收費僅由1000至2000元不等。而有關價錢為官方維修服務的一半，甚至更低，實際上店方能提供的，並非為原廠零件，甚至是冒牌屏幕。

據悉，有顧客曾到涉案商店更換屏幕，其後到另一間正規店舖檢查及維修時，揭發事件。而案中涉案店舖旺角區佔最多。據透露，有關手機型號的官方維修服務為2,500元或以上。

涉案店舖以官方半價作招徠，訛稱全新原廠正貨。（翁鈺輝攝）

海關店內搜出偽造商標零件 揭以「雜嘜」或冒牌充當正貨

海關相信，商戶正正看準普羅市民對專業零件認識有限，而且購買維修服務後，難以拆開手機檢查零件，嘗試以一種「博大霧」形式，用非原廠「雜嘜」零件、甚至冒牌零件，去代替原廠零件，意圖蒙騙顧客，謀取更高利潤。

以上商戶除了涉嫌觸犯應用虛假商品說明罪行之外，海關在涉案店內，發現到有偽造商標的手機零件，包括屏幕、電池、手機背面的玻璃等。海關相信，商戶用有關零件作維修手機之用，因此商戶同時涉嫌觸犯「管有應用偽造商標貨品作商業用途」罪行。

有顧客曾到涉案商店更換瑩幕，其後到另一間正規店舖檢查及維修時，揭發事件。（翁鈺輝攝）

海關為保障市民能夠獲得所聲稱的服務或者產品，會全力打擊害群之馬，保障消費者的權益。海關提醒商戶，採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需負上刑責。而消費者在購買服務或產品時，應光顧信譽良好商戶。如對產品真偽有懷疑，應先向商標持有人或官方代理商作出查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。