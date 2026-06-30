疑有手機維修店「雜嘜」屏幕訛稱原廠 海關拘7店員涉不良營商
香港海關過去一連四日（26至29日），偵破4宗手機維修店涉嫌使用不良營商手法案件。涉案店舖以較官方低廉的價錢招徠，聲稱能提供全新原廠屏幕服務，但實為「雜嘜」牌子或冒牌的屏幕。行動中，海關共拘捕7名男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。
海關相信，有關商戶看準普羅大眾缺乏對電子零件的專業技術知識，加上市民在購買或維修手機後，根本難以自行拆機驗證，因而大膽採取「博大霧」手法。
官方半價作招徠 訛稱全新原廠正貨
海關留意到有部分手機維修店，以較官方低廉價錢招徠顧客，聲稱提供手機屏幕更換服務。惟在銷售過程中，涉嫌應用虛假商品說明，訛稱所更換的手機屏幕屬全新原廠產品，以誤導消費者購買店方維修服務。
香港海關為打擊違規商戶，在商標持有人協助下，展開特別執法行動，派出關員喬裝顧客「放蛇」巡查多區街舖、不同地區商場，甚至知名電子產品商場。行動中，關員在旺角、屯門及元朗多間店舖內，總共拘捕7名涉案本地男店員。所有被捕人士，已經獲准保釋候查。
海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮指，被捕人分別向「放蛇」關員聲稱，店方提供更換相關手機品牌的全新原廠屏幕服務，而收費僅由1000至2000元不等。而有關價錢為官方維修服務的一半，甚至更低，實際上店方能提供的，並非為原廠零件，甚至是冒牌屏幕。
據悉，有顧客曾到涉案商店更換屏幕，其後到另一間正規店舖檢查及維修時，揭發事件。而案中涉案店舖旺角區佔最多。據透露，有關手機型號的官方維修服務為2,500元或以上。
海關店內搜出偽造商標零件 揭以「雜嘜」或冒牌充當正貨
海關相信，商戶正正看準普羅市民對專業零件認識有限，而且購買維修服務後，難以拆開手機檢查零件，嘗試以一種「博大霧」形式，用非原廠「雜嘜」零件、甚至冒牌零件，去代替原廠零件，意圖蒙騙顧客，謀取更高利潤。
以上商戶除了涉嫌觸犯應用虛假商品說明罪行之外，海關在涉案店內，發現到有偽造商標的手機零件，包括屏幕、電池、手機背面的玻璃等。海關相信，商戶用有關零件作維修手機之用，因此商戶同時涉嫌觸犯「管有應用偽造商標貨品作商業用途」罪行。
海關為保障市民能夠獲得所聲稱的服務或者產品，會全力打擊害群之馬，保障消費者的權益。海關提醒商戶，採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需負上刑責。而消費者在購買服務或產品時，應光顧信譽良好商戶。如對產品真偽有懷疑，應先向商標持有人或官方代理商作出查詢。
根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。