浩明雅苑車場壞𨋢｜多車被困疑照計費　新貼告示稱維修至7月13日

早前有車主在社交平台發文指，土瓜灣九龍城道浩明雅苑停車場，因汽車升降機摩打故障，雖曾有作維修，但未幾又再發生故障，導致車場內有約30至40部車被困接近3星期，至今亦未能駛離，但卻一直計算收費。一眾受影響車主亦表示投訴無門，因涉事管理公司「完全打唔通電話」，又怒斥停車場「寫明𨋢壞唔包」是霸王條款，只能硬食。



《香港01》記者今早（30日）到現場了解，發現涉事升降機尚未恢復運作，而旁邊亦張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。然而，在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。



在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。 (林振華攝）

在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。 (林振華攝）

早前有車主在社交平台Facebook發文指，九龍城道浩明雅苑的停車場，因為汽車升降機故障，20至30部車被困場內接近三個星期，至今仍未能駛離，但卻一直計算收費。有車主到現場了解，獲工作人員解釋「壞𨋢摩打」，相信短期內無法修復。而涉事管理公司「完全打唔通電話」，令受影響車主投訴無門，被迫滯留在停車場卻被照收費用，斥停車場是霸王條款「寫明𨋢壞唔包」，只能「硬食」。目前正公開召集其他苦主，計劃一同商量如何解決。

車主陳先生表示，升降機由6月10日開始故障停運。他指之前亦試過升降機故障，但「今次真係比較耐」。他曾致電停車場緊急聯絡電話，惟對方沒有確實答覆；他認為停車場應該張貼公告寫明大概需時多久才能修復。據他所知，有外賣員的電單車因未能駛離停車場，導致「十幾日冇開工」。

升降機旁張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。（馬耀文攝）

記者今早（30日）到現場了解，發現涉事升降機尚未恢復運作，而旁邊亦張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。停車場職員指，早前摩打損壞經修理後安裝回原位，未幾卻再度故障。今早維修人員已再次將摩打拆走並送往檢查，惟目前無法預計何時能完成修復。

記者亦致電涉事停車場管理公司了解，對方稱升降機因為燒摩打而故障，至今停用20多日。今日將有工程人員前來拆走損壞的摩打，帶回工場維修，但不清楚升降機何時能夠重開。至於問及有否車主要求賠償等問題，職員匆匆掛線。

事件引起網民熱烈討論，有網民同情車主：「超慘喎！」亦有人分享朋友經歷「講真 我朋試過工廠 又係呢啲車場坐𨋢上落 最後揾吊雞吊落黎走 因為呢啲一壞 成世都走唔到」亦有涉事停車場前苦主表示「以前泊呢個場, 部𨋢已經成日壞, 最長嗰次好似成個月, 仲搞笑嘅佢哋都要你繼續交租, 我記得一蚊免租期都冇畀我」。