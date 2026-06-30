慶回歸29周年及《香港國安法》實施6周年　5宣傳巴士走全港1個月

警方表示，為慶祝香港特別行政區成立29周年、《香港國安法》公布實施6周年，五輛外觀配合主題的「國安號巴士」將於7月1日至28日期間走遍全港，而相關巴士路線可合併湊成警務處國家安全處（國安處）舉報熱線「6 271 7 171」，亦為警務處國安處及國安處舉報熱線成立6周年增添意義。警務處國安處今日（6月30日）舉辦「國安號巴士宣傳活動」啟動禮，正式展開為期約1個月的全港宣傳活動。



警務處國安處處長江學禮（左二）及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓（右二）主持啟動禮。（警方圖片）

警務處國安處處長江學禮及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓主持啟動禮，其後帶同「NStudio 同心‧共創‧護國安」國安推廣計劃書比賽的得獎學生參觀九巴九龍灣車廠。江學禮強調，市民的日常生活與國家安全息息相關，巴士車廠運用智能科技、能源管理及資源循環等設施，提升公共交通系統的安全及效率，在維護總體國家安全觀的「社會安全」和「資源安全」領域取得成果。

警方指，巴士全港宣傳活動期間，市民只需成功拍攝任何一架主題巴士，並於香港警察Facebook指定貼文上回覆，加入主題標籤 #國家安全 及 #香港國安法，每天首100名符合資格的參加者即可獲贈精美紀念品。