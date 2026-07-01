愛民邨23歲女熟睡遭摸面　怪漢疑強開百葉窗伸手入屋：以為撞鬼！

熟睡期間，突然有陌生人從窗外伸手入屋摸面，絕對是住客的極大夢魘！愛民邨一名女網民在社交平台 Threads 發文，指自己在睡夢中突遭一名疑為樓上鄰居的「醉酒佬」打開舊式百葉窗並伸手摸面，嚇得她驚醒。她強調絕對有關妥及鎖好窗戶，但該窗戶設計能輕易打開。她事後已立即用鐵絲網封窗，以防再有同類事件發生，同時報警求助。



獨留家中遇怪手開窗摸面 4秒間經歷極度恐懼

女事主Betty事後在社交平台Threads上大吐苦水，憶述事發時的恐怖經歷。她表示，由於家人去了旅行，事發時只有她獨自一人留在家中睡覺。熟睡期間，她突然感覺到有人觸摸她的臉頰，驚醒後發現竟有一名懷疑「醉酒佬」將手伸入屋內。

她形容，由驚醒到疑犯逃跑，短短數秒間她的腦海閃過無數恐懼的念頭：「第1秒以為自己撞鬼；第2秒以為自己條仔（男朋友）；第3秒聽佢把聲唔X係識嘅人；第4秒佢已經跑走咗。」

《香港01》聯絡到女事主。她指，當時曾出聲喝問對方是誰，但對方竟大言不慚地回答「你識我嘅、你識我嘅」就了兩次之後，便迅速向上層方向逃跑。

就事主的圖片所見，其房間床頭位置裝設有百葉窗，懷疑被人打開窗伸手入內摸面。她強調平日絕對有關妥百葉窗，相信是對方強行打開。圖中是事主自行開窗展示窗戶被打開時的狀況。（threads@betty.sportyyyy）

舊式公屋百葉窗易從外撬開

據Betty所述，她今年23歲，自出娘胎就在何文田愛民邨居住。為何賊人能輕易從窗外伸手入屋？她指出，該樓宇屬相對舊式公屋，房間位置設有舊款百葉窗，並安裝在僅離地1米左右位置，正好就在房間床頭。此外，如果有人故意將手從外伸入屋，相信足以觸及其胸部。

不過，廿多年來從未試過如此被人侵犯。她更直言「我睡覺時為全裸，但有蓋被」又指由於開了冷氣，百葉窗已關及鎖上。「但隻窗好易開，就算鎖咗，用間尺都撬得開，可能用手大力掹都得。」

事主指，根據疑犯作案後向上跑的逃走路線，加上平日間中會在電梯口遇到，懷疑該名男子正是其樓上的鄰居。她強調與疑人並不認識：「一句嘢都無講過」，所以絕無積怨。而據其父親推測，疑人可能平日已暗中觀察並「留意住張床放喺邊度」，再伺機犯案。她續指，發現該名可疑人當時滿面通紅、樓梯口地下有啤酒罐，懷疑當時飲醉酒。

事主已立即採取補救措施，用燒烤網封圖，以防再有同類事件發生。（Threads@betty.sportyyyy）

急裝燒烤網封網 憂報警拘人招怪漢報復

事件在網上曝光後，引起不少網民的關注與同情。有網民認呼籲事主向警方要求作進一步跟進，同時提醒獨居女性必須鎖好門窗以策安全。Betty已做好防範措施：男朋友已購買燒烤網，暫時將窗戶封上。同時與房屋署聯絡，研究可否將窗戶封上、或自資改用新款窗戶。

她亦於今日報警求助。其後她在Threads發文交代最新進展，指警方稱可以作出拘捕，惟事主亦擔心對方獲保釋後會作出報復行動。《香港01》正就事件向警方及房屋署查詢。