旺角命案｜據悉單位內曾有5男聚會檢偉哥毒品　死者疑圖襲報案人

旺角長輝大廈發生離奇命案，一名男子送院後死亡。今日（7月1日）下午時分，有人報案聲稱，一名男子遭其友人以剪刀施襲，陷入昏迷；自己則在上前制止時受傷。遇襲男子送院後證實死亡，但身上卻未有發現利器傷痕。據悉死者45歲，為本地人。報案人35歲姓何，為涉案單位戶主，他與另一名58歲姓陳男子，事後被警方拘捕。



最新消息稱，警方調查後發現，姓何男戶主事發前曾與死者發生爭執，而死者亦疑企圖襲擊他，但其後突然昏迷，何男只好報案。據了解，曾有5名男子在涉案單位聚會，眾人屬朋友關係；惟有人爭執，部份人先行離開。警方事後在場搜獲毒品及受管制藥物「偉哥」，並拘捕在場的何男及陳男。警方正追查已離開人士的下落，以徹查事件。



旺角塘尾道22號長輝大廈發生懷疑襲擊致死案，事後兩名男子被現場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

旺角塘尾道22號長輝大廈發生懷疑襲擊致死案，事後兩名男子被現場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

警方到場後，發現死者赤裸在廳中昏迷，救護員立即將其送往廣華醫院搶救，惟證實死亡。消息稱，初步檢查死者身體有紅腫傷勢，但沒有利器傷，死因須待進一步檢驗。據知警員在屋內發現偉哥及毒品。 警方正調查他們爭執原因。案件交由重案組跟進。

案發於今日（7月1日）下午2時51分，警方接獲報案指，塘尾道22號長輝大廈10樓一單位內，有一名男子懷疑被其朋友以剪刀襲擊，陷入昏迷。報案人稱上前制止時同告受傷，並負傷報警。事後，兩名男子被拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。

旺角塘尾道22號長輝大廈，一名男子疑被朋友以剪刀襲擊，昏迷送院搶救惜不治。大批警員到場調查。（左朗星攝）