泰國抵港行李販毒　海關共檢$400萬大麻花　2男女旅客被捕

海關表示，今日（7月1日）在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案件，檢獲約23公斤懷疑大麻花，市值約400萬元，拘捕兩人。



首宗案件涉及一名今日上午從泰國曼谷經印尼雅加達飛抵本港的38歲中國籍男旅客，關員為他進行清關時，在其寄艙行李內發現約13公斤懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。第二宗案件涉及一名今日下午從泰國布吉飛抵本港的33歲本地女旅客，關員清關期間，在其寄艙行李內發現約10公斤懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。兩宗案件仍在調查中。

海關在第一宗案件中，檢獲13公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。