澳門父子爭執　任醫療輔助員兒子遞消毒液予父飲　涉慫恿自殺被捕

澳門一對父子發生口角。一名患長期病、抑鬱症和行動不便的男子，據悉與其任職醫療輔助員的42歲兒子爭執期間，揚言服毒自殺，兒子憤而遞上消毒液，且無阻止父親喝下及作出應急處理，直至父親感不適自行報警。兒子涉慫恿、幫助或宣傳自殺被捕；警方已協調社工局提供緊急支援。



案中父親與42歲兒子爭執期間，揚言要服毒自殺；兒子遞上消毒液，最終被捕。（澳門司法警察局Facebook直播截圖）

司警指，案中父親與妻兒同住，因受病患折磨而經常揚言要自殺。周二（6月30日）晚上，男事主在新口岸區的住所內不慎跌倒，致電家人求助但無人接聽，兒子與母親回家後被責怪，父子二人因此激烈口角。

兩人爭執期間，父親情緒激動，要求兒子提供毒藥自殺，兒子隨即從洗手間取出消毒液，扭開瓶蓋遞給父親。父親隨即喝下一口，並感到不適，惟兒子沒有阻止或作出應急處理，最後父親自行報警求助，需留院觀察，幸情況穩定。

涉案兒子從洗手間取出消毒液，扭開瓶蓋遞給父親，父親喝下後不適。（澳門司法警察局Facebook直播截圖）

據了解，涉案兒子任職醫療輔助員，司警以涉嫌觸犯慫恿、幫助或宣傳自殺罪將其拘捕，稍後將他移送檢察院。司警指，一直有社工跟進相關個案，已經協調社會工作局提供緊急支援。司警表示，經向涉案多名家庭成員深入調查，未發現涉案父子有重大結怨或預謀犯案。

司警以涉嫌觸犯慫恿、幫助或宣傳自殺罪，將涉案男子拘捕及移送檢察院。（澳門司法警察局Facebook直播截圖）

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