港孕婦深圳作動欲返港產嬰　跨境車內胎頭冒出　丈夫車上徒手接生

「計劃趕不上變化」。有香港孕婦日前在深圳養胎期間，疑突然提早作動，其丈夫隨即「call車」，乘上跨境七人車希望能回港誕嬰。惟未幾已驚覺胎兒的頭部冒出。丈夫雖任職政府家庭科醫生，但從無接生的實戰經驗，只能「頂硬上」在行駛中的車上親自為太太接生。所幸，5分鐘內順利協助誕下愛女，母女平台。丈夫向《香港01》直言：「（聽到）BB喊既時候先安心啲」、又大讚老婆 ：「好唔容易、了不起」。現時他們一家四口，樂也融融。



不過，現時由於女兒在內地出生，現時與母親「滯留」深圳醫院。入境處回覆指，會在審批申請時會盡快處理，協助他們盡快返港。



陳先生雖任職政府家庭科醫生，但從無接生經驗，只能「頂硬上」在行駛中的車上親自為太太接生，5分鐘內順利協助誕下愛女。（受訪者提供）

親手接生受女的陳先生，昨（7月3日）接受《香港01》訪問。他指與太太本身在香港居住，育有一名7歲兒子。由於外母家住深圳，為方便照顧，故太太懷上第二胎後，大部分時間都在深圳養胎。

陳先生透露，兩夫妻原本計劃於上月9日回港進行催生，並到私家醫院安排無痛分娩。但太太在預產期早數天的（6月4日）早上11時許，突然無預警肚痛作動，陳先生見勢色不對，立刻召跨境七人車，打算直奔香港的醫院分娩。又指當時太太痛到「喊救命」，要與司機合力扶上車。

從醫九年 未有實戰接生過

上車後，陳先生發現太太疼痛無比，形容為「十級痛」，即時為太太檢查下體，驚覺「阿B（女嬰）個頭已經出咗嚟」。當時他判斷，雖然位置已接近深圳灣內地口岸，但應熬不到香港的醫院，故立即通知司機，轉駛往深圳當地的醫院，他則負責即場接生。陳先生雖然是一名有近9年行醫經驗的政府家庭醫學診所醫生，但從未親手操作過接生，以往在醫學訓練中也只是旁觀。

陳生憶述：「我都未見過咁樣嘅場面，當時自己都好驚、好緊張，但顧得邊樣？」他稱，當時一邊托著女嬰的頭部，一邊叫太太張開大腿放鬆、配合子宮收縮吸氣用力，短短5分鐘內，女兒便順利「溜出」。陳先生在女兒放聲大哭時，才鬆一口氣：「驚佢出嚟唔識喊、唔識抖氣」。

陳先生憶述指，當時一邊托著女嬰的頭部，一邊叫太太張開大腿放鬆、配合子宮收縮吸氣用力，短短5分鐘內，女兒便順利溜出。（受訪者提供）

陳先生憶述指，當時一邊托著女嬰的頭部，一邊叫太太張開大腿放鬆、配合子宮收縮吸氣用力，短短5分鐘內，女兒便順利溜出。（受訪者提供）

最終他們在10多分鐘後，駛抵深圳醫院門口。醫護人員隨即協助，迅速用病床將母女送往產房處理。經過兩、三日的留院觀察，目前母女已平安出院，太太恢復進度良好，女兒也健康活潑。陳先生解釋，太太的情況屬於「急產」，從作動到出生僅兩、三個小時，其實隱藏著子宮破裂及產後大出血的極高風險；加上在戶外及車內出生，也會增加初生嬰兒窒息及細菌感染的風險，幸好在一星期內的觀察期內，女兒並無大礙。

陳先生：「連住條臍帶應該都過唔到關啦」

對於已經接近口岸，為何不繼續返港，陳則笑言：「連住條臍帶應該都過唔到關啦」。他十分感恩，感激司機的體諒與幫忙，並在事後給予了清潔費「成車羊水...血呀」。更十分感謝太太：「多謝太太，好唔容易、好了不起」。指主要是女兒的功勞：「我都係托住佢（頭部），阿B都好叻啊，靠佢自己出到嚟」。

深圳陪月「性價比」較高

至於在深圳出生的女兒，由於父母皆為香港身份，在深圳無法落戶。陳先生透露，未來會向香港入境處遞交比較多的資料，為女兒申請回香港身份，對此並不擔心。目前他正為女兒構思名字，或許會考慮加入一個「深」字，以紀念這段在深圳的出生奇緣。

他續指，本身計劃先在內地休養，等待返港出生，隨後再返深圳陪月坐月：「深圳性價比高啲嘛，陪月大約萬多元一個月，香港要二、三萬。」。故稍後或會繼續安排妻女在深圳休養：「食都好啲，我覺得」。

至於夫婦本身育有一名7歲大兒子，他現時「做哥哥了」。夫婦會否繼續追生?陳生隨即耍手擰頭。

入境處：在審批申請時會盡快處理 協助他們盡快返港

對於港人子女在本港以外出世，其實並不用太大煩惱。《香港01》就事件向入境處了解過。處方表示，根據現行安排，若子女在香港以外出生時，父母均是香港永久性居民，如該子女並不符合取得任何國家或地區向其簽發的有效旅行證件，可向入境處遞交「入境許可」申請，作一次性返抵香港之用。

一般而言，除遞交該子女在有關國家或地區的出生證明外，視乎個別個案情況，入境處會向有關父母索取進一步資料或文件作審批之用。入境處續指，在審批有關申請時，均會盡快處理及作出適切的安排，以協助他們盡快返港。

陳生直指「我都未見過咁樣嘅場面，當時自己都好驚、好緊張，但顧得邊樣？」。（馮文傑攝）