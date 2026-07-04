網店出售電視機頂盒非法串流裝置　海關拘39歲男涉侵犯版權

海關早前接獲版權擁有人舉報，指有網店向顧客出售非法串流裝置，即電視機頂盒及特定應用程式，以用作收看侵權作品，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。



經深入調查及在版權擁有人的協助下，海關人員昨日（3日）在觀塘區，拘捕一名39歲本地男子，並檢獲該批懷疑兩部懷疑非法串流裝置，估計市值約1,300元。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



海關檢獲該批懷疑兩部懷疑非法串流裝置，估計市值約1,300元。(海關提供）

海關提醒，市民切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，不要購買任何非法串流裝置，慎防使用這類裝置及特定應用程式所帶來的網絡安全風險。

根據《版權條例》，任何人未獲得版權擁有人授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務的目的，或在任何該等貿易或業務的過程中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人的權利的程度，均屬違法。一經定罪，最高刑罰為監禁4年、及就每項版權作品罰款5萬元。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。