清水灣帆船訓練中心兩男女被螺旋槳擊中　男傷者面重創送院後昏迷

清水灣坑口永隆路小棕林海灘一間帆船訓練中心，今日（4日）發生恐怖水上活動意外。下午3時05分黃色暴雨警告生效期間，警方接獲報案，指兩名男女潛水期間，被小艇的螺旋槳擊中。



男子面部重創浴血，清醒被送往伊利沙伯醫院，送院時可見其頭部及上半部臉頰、眼等位置包滿繃帶、染滿鮮血；當時有潛水員陪同送院，據悉他送院後陷入昏迷；女傷者則面部受輕傷，被送往將軍澳醫院治理。警方事後在案發帆船訓練中心調查，現正調查事發原因。



男傷者面部傷勢嚴重，被送往伊利沙伯醫院。（梁偉權攝）

現場消息指，小棕林海灘屬公開水域，當時帆船訓練中心教練正帶學員乘坐小艇出海訓練，惟遇上惡劣天氣，於是截返海灘上岸，未料在離岸10多米，約水深2至3米位置，船尾發動機的螺旋槳擊中兩名潛水員。水警正到場調查，了解當時潛水員有否在附近放置水面浮標。

事發岸邊有告示牌，提醒進行潛水或游泳，時應放置水面浮標。 （梁偉權攝）

雖然熱帶風暴美莎克已遠離，但受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；海面有湧浪。

天文台今午2時一度發出黃色暴雨警告，至下午3時15分取消；並發出特別天氣提示，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，保持警惕。康樂及文化事務署亦先後在轄下多個泳灘懸掛紅旗。

男傷者面部傷勢嚴重。（陳浩然攝）