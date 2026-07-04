西貢公路1死2傷車禍・車CAM｜越雙白線迎頭撼九巴　的士甩轆盡毁

西貢公路今日（4日）傍晚發生奪命車禍，一輛的士及一輛巴士，於西貢公路近孟公窩路對開相撞，的士六旬男司機重創送院亡；2名男女乘客亦受傷。現場圖片可見，捱撞的士嚴重變形，儼如廢鐵。九巴回覆查詢指，的士疑越線撞向巴士車頭。



意外一刻車CAM片段曝光，可見涉案的士沿西貢公路往西貢方向行駛，惟駛至孟公窩路路口時，的士半個車身越過雙白線，直撼對面線相反方向的九巴。的士登時反彈至路邊，車頭盡毁零件四散，一個車輪飛脫滾出；巴士則右車頭損毁，隨即煞停。CAM車司機目擊意外後，立即揚手示意後方車輛留意路面情況。



的士迎面撞向巴士後反彈至路邊。（FB 香港公共交通智庫 影片截圖）

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案發於今日（4日）傍晚6時47分，一輛的士及一輛巴士於西貢公路近孟公窩路對開相撞。據報，的士上共3人受傷，其中姓黃（64歲）男司機昏迷，由救護車送往將軍澳醫院後，晚上8時32分不治；姓余（47歲）女乘客亦重創一度昏迷，幸其後回復清醒，被送往伊利沙伯醫院；姓吳（50歲）男乘客則清醒送往將軍澳醫院。

的士嚴重變形，汽車零件散落一地。（車cam L（香港群組）/ ChunHung Li）

九巴早前回覆《香港01》查詢指，今日下午約6時許，九巴一輛路線92巴士沿西貢公路往清水灣方向行駛，駛至近白沙臺時與一輛的士發生交通事故。

初步調查顯示，事發時涉事的士在對面線反方向行駛，懷疑突然越線，撞向巴士車頭導致事故。九巴會配合警方調查事故原因。

的士嚴重變形，汽車零件散落一地。（梁偉權攝）

涉事九巴車長在場助查。

女乘客的口鼻淌血，抵院時需吊鹽水及使用頭部固定器。（梁偉權攝）

的士嚴重變形，汽車零件散落一地。（讀者提供）