大埔公路九龍水塘　電單車失控迎頭撞機動三輪車　21歲鐵騎士身亡

大埔公路發生致命交通意外。今日（5日）下午3時21分，據報一輛機動三輪車沿大埔公路沙田嶺段往沙田方向行駛，途至九龍水塘對開一個彎位時，對面線突然有一輛電單車懷疑失控翻側，再越線與機動三輪車迎頭相撞。兩名鐵騎俱傷，其中姓譚（21歲）電單車司機陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，惟延至3時59分，由醫護人員證實不治；姓黎（40歲）機動三輪車司機則清醒，頸、手及腳傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。



現場為大埔公路–沙田嶺段近九龍水塘，出九龍為兩線、入沙田為單線，限速為70公里每小時；上址設有一些「慢駛」等提示路牌及地線。現場可見，有一隻鞋跌落於機動三輪車的左前轆位置；人員將鐵騎士的頭盔、衣物、另一隻鞋及部分脫落零件置於一旁，並灑上木糠掩蓋油污。據悉，不幸身亡的21歲電單車司機，被發現時被其電單車壓住身體。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9023與調查人員聯絡。

一輛機動三輪車及一輛電單車於大埔公路沙田嶺段、九龍水塘對開相撞，兩名鐵騎俱傷，其中一人重創送院證實不治。（王譯揚攝）

一隻鞋跌落於機動三輪車的左前轆位置；人員灑上木糠掩蓋油污。（王譯揚攝）

警方正調查今日（5日）在長沙灣發生的一宗致命交通意外，意外中一名姓譚（21歲）男子死亡。下午約3時20分，譚男駕駛一輛電單車沿大埔公路－沙田嶺段往九龍方向行駛，當駛至近九龍水塘時，期間據報與一輛由一名姓黎（40歲）男子駕駛，沿相反方向行駛的機動三輪車相撞。

該名電單車司機全身多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於下午3時59分被證實死亡。另一名機動三輪車司機頸、手及腳傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9023與調查人員聯絡。

兩輛電單車於大埔公路沙田嶺段、近九龍水塘對開相撞，一名鐵騎士傷重送院不治。（網上圖片）

運輸署表示，因交通意外，大埔公路–沙田嶺段近九龍水塘燒烤區三號場，現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。

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大埔公路1死1傷車禍・車CAM｜電單車過彎翻側 越線撼機動三輪車