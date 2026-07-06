警世界盃一連3日交通執法共拘13人　揭的士司機、乘客涉分工運毒

九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於世界盃期間，一連三日（7月3至5日）在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊「酒後駕駛」及「毒後駕駛」等罪行，其中有司機與一名未成年的男乘客分工配合，以的士作掩飾運送懷疑毒品，企圖增加警方執法難度。



行動中，人員共拘捕10名本地男子、1名本地男童以及2名本地女子，年齡介乎17至62歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「藏毒」、「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。



該名男司機最終未能通過快速口腔液測試，據悉對可卡因呈陽性反應，警員以涉嫌「毒後駕駛」拘捕該名51歲男司機。（李家傑攝）

在兩宗涉及毒後駕駛及販運危險藥物的案件，一名51歲本地的士男司機以及一名31歲本地私家車男司機，均未能通過快速口腔液測試被捕。初步調查顯示，該名被捕的士司機與一名被捕17歲男乘客分工配合，以的士作掩飾運送懷疑毒品，企圖增加警方執法難度。人員在3宗懷疑涉及毒品案件中，分別檢獲懷疑可卡因、懷疑依托咪酯及懷疑氯胺酮，檢獲的毒品總市值約4萬元。

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被捕，被帶上警車。（李家傑攝）

除3名涉嫌「販運危險藥物」的被捕人正被扣留調查外，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

東九龍總區交通部將繼續於世界盃期間加強執法，嚴厲打擊「酒後駕駛」、「毒後駕駛」及相關毒品罪行，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。警方將透過嚴厲的交通執法行動，保障道路使用者的安全。

九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於世界盃期間，一連三日（7月3至5日）在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動。（警方提供圖片）

九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於世界盃期間，一連三日（7月3至5日）在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動。（警方提供圖片）