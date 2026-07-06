世界盃．英格蘭對墨西哥｜奧海城200球迷觀賽　父親帶兩女捧愛隊

世界盃16強賽事英格蘭對墨西哥，今日（6日）原定香港時間早上8時開戰，但當地天氣預報指比賽期間預料有雷暴，國際足協（FIFA）考慮提早開賽時間，最後決定延遲一小時，於香港時間早上9點開賽。記者今早到奧海城視察，大約200名球迷到場撐愛隊。



記者今早到奧海城視察，大約200名球迷到場撐愛隊。 （馬耀文攝）

現場氣氛熱烈，有球迷穿著心儀球隊的球衣坐在前排觀賽，比賽時間36分鐘英格蘭先拔頭籌，射入一球，球迷紛紛拍掌慶祝。兩分鐘後，38分鐘英格蘭再下一城，比賽領先2:0，有支持墨西哥隊的球迷為他們暫時落後而感到可惜，墨西哥隊於上半場尾場追回一球。下半場現時英格蘭對墨西哥比分3:2。

記者今早到奧海城視察，大約200名球迷到場撐愛隊。 （馬耀文攝）

球迷對英格蘭有信心 控球技術，進攻組織勝於墨西哥

住在附近的梁先生因家中沒有免費直播，碰巧見到商場有大螢幕播放賽事，便選擇在此觀看。被問到心儀那隊，他指並沒有心水隊伍，主要欣賞球技但暫時對英格蘭有信心，直言：「覺得佢哋嘅控球技術同埋進攻組織勝於墨西哥。」

梁先生(左)與友人到商場觀看世界盃16強賽事（彭紹殷攝）

11歲女撐英格蘭：好鍾意10號球員Bellingham

正在上班時間的鄭先生因工時比較彈性，與家人共進早餐後到商場觀看賽事，認為坐在商場一同觀賽更有氣氛。昨晚亦有觀看巴西對挪威的賽事。今早帶同兩位女兒到場，11歲大女Dorcas指非常支持英格蘭：「覺得佢哋好勁，同埋我好鍾意10號球員 Bellingham」。