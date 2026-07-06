警新界南一連兩日打擊交通罪行　拘5人涉酒駕毒駕等罪　拖走6車

新界南總區交通部執行及管制組人員一連兩日（7月4日至5日）在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊酒後及毒後駕駛、非法改裝車輛等嚴重交通罪行。行動中，人員共拘捕5名本地男子，分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「停牌駕駛」、「無有效第三者保險」、「管有危險藥物」、「拒絕提供呼氣樣本」以及「拒絕提供血液樣本」。



一連兩日（7月4日至5日）在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊酒後及毒後駕駛、非法改裝車輛等嚴重交通罪行（警方提供圖片）

行動期間，人員於區內主要幹道設置路障及重點巡查類近酒吧的地區，截查可疑車輛，並進行反超速執法及跟司機進行酒精呼氣測試。

人員於主要幹道設置路障及重點巡查類近酒吧，截查可疑車輛，進行反超速執法及跟司機進行酒精呼氣測試（警方提供圖片）

行動中，人員共拘捕5名本地男子，年齡介乎22歲至48歲，他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「停牌駕駛」、「無有效第三者保險」、「管有危險藥物」、「拒絕提供呼氣樣本」以及「拒絕提供血液樣本」。

此外，人員亦發現6輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員同時亦發出一張欠妥車輛報告。

懷疑經過非法改裝的車輛已拖往汽車扣留中心作進一步檢驗（警方提出圖片）

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛及酒後駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會在世界杯期間針對性地在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。