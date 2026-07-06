黑幫一條龍壟斷地盤飯盒生意年賺逾千萬　O記跨部門拘主腦等125人

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）一連兩日（3及4日），展開代號為「利針」的聯合行動，打擊一個由黑幫操控及壟斷的建築地盤飯盒集團，並搗破其經營的無牌食品工廠及無牌賭檔，合共拘捕125人，包括主腦及骨幹成員。



行動中，探員喬裝飯盒供應商擺賣，遭集團成員滋擾、恐嚇、毁壞物品，並勒索一次性7萬元「入線費」及每月3,000元「月費」，藉此增加不法收入。調查亦揭，集團每月賣飯盒的營業額可達100萬元，即每年賺近1,200萬元。



警方O記打擊一個由黑幫操控及壟斷的建築地盤飯盒集團，並搗破其經營的無牌食品工廠及無牌賭檔，合共拘捕125人，檢獲約400萬元證物。（馬耀文攝）

隨著東九龍多個公私營住宅項目相繼動工，區內建築地盤工人對外賣飯盒的需求上升。由於地盤飯盒生意有穩定客源及持續收益，因而吸引活躍於九龍區的三合會幫派，企圖以非法暴力手段介入並壟斷地盤飯盒生意，並染指其他違法活動，包括經營非法賭博場所，以增加不法收入。

通過情報分析及深入調查，警方發現一個活躍於九龍區的黑幫，為壟斷區內住宅地盤的飯盒生意，以勒索、縱火及刑事毀壞等非法暴力手段，驅趕其他合法經營者，或脅迫飯盒供應商提交數千至數萬元的「陀地」（即保護費），藉此壟斷地盤的飯盒生意，以擴大收入來源。

犯罪集團以「一條龍」的經營方式，開設無牌食物製造工場，製造、運送及販賣飯盒予地盤工人。（警方提供）

探員喬裝供應商擺賣 跨部門收網拘125人

O記自今年3月起進行代號「利針」的臥底行動，派出多名探員喬裝成不同角色，滲入目標地盤蒐集證據。警方上周五及六（3至4日）見時機成熟，同時也為響應粵港澳三地打擊黑社會的「雷霆行動2026」，O記聯同東九龍總區反黑組及食環署採取收網行動。

行動中，人員搗破由該黑社會集團營運的一個無牌食品製造工場、4個無牌小販的飯檔，以及4個被集團操控的非法賭博場所，合共拘捕125人，包括48男77女（22至81歲），當中包括4名該黑社會集團的主腦、骨幹成員，以及5名員工。

被捕人涉嫌干犯「自稱三合會會員」、「勒索」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「洗黑錢」、「經營無牌食肆」、「無牌販賣」、「經營非法賭博場所」及「在非法賭博場所內賭博」等罪名。警方亦檢獲約400萬元的證物，包括超過50萬元現金、5隻總值120萬元的名貴手錶、兩輛共值60萬元用作運送飯盒的貨車，以及面值約170萬元的賭具等。

製造、運送、販賣「一條龍」壟斷 逼競爭者交陀地

有組織罪案及三合會調查科總督察任雪瑩交代黑幫的營運方式，她指出，警方經過情報收集同深入調查，發現該犯罪集團由4名骨幹成員組成，他們以「一條龍」的經營方式，開設無牌食物製造工場，製造、運送及販賣飯盒予地盤工人。這個集團分工明確，組織有序。

集團主腦為壓低營運成本，在西貢搭建一間鐵皮屋作為無牌食物製造工場，交由其女友管理。工場內聘請本地勞工，以簡陋器具在衛生情況欠佳的環境下，處理來源不明的食材，製作飯盒作販賣用途。

集團主腦為壓低營運成本，在西貢搭建一間鐵皮屋作為無牌食物製造工場，以簡陋器具在衛生情況欠佳的環境下，處理來源不明的食材，製作飯盒作販賣用途。（警方提供）

同時，主腦安排另外兩名集團成員及受聘工人，負責將飯盒運送至東九龍區的建築地盤外，並設置攤檔即場售賣。為防止新的飯盒供應商進入地盤範圍，集團成員會親自到地盤內巡查。當發現有新面孔出現時，他們就會以滋擾、刑事毀壞及恐嚇手段驅趕其他經營者；或以非法手段脅迫其他飯盒供應商提交保護費，企圖維持對相關地盤飯盒供應的壟斷。

探員放蛇賣飯盒遭恐嚇毀物 被索入線費保護費

今年3月，O記派出5名探員喬裝成新進駐的飯盒供應商，在東九龍區建築地盤外進行試探性擺賣。當探員到達秀茂坪其中一個大型住宅地盤外擺賣時，隨即遭到該集團成員接觸及滋擾，他們恐嚇喬裝探員並毀壞用作販賣飯盒的物品。其後，集團主腦更向喬裝探員提出勒索要求，聲稱需收取一次性7萬元的「入線費」，以及每月3,000元的「月費」，即所謂的陀地保護費，以換取在地盤經營飯盒生意的權利。

警方調查亦發現，該集團每日於東九龍區的建築地盤販賣800個飯盒，每個飯盒售50元，每月營業額可達100萬元，而每年營業額接近1,200萬元。而有關成員亦會利用其名下的銀行戶口來清洗懷疑犯罪得益。調查發現，在2023年至2026年期間，該集團總共清洗高達6,400萬元的懷疑犯罪得益。

主腦安排另外兩名集團成員及受聘工人，負責將飯盒運送至東九龍區的建築地盤外，並設置攤檔作即場售賣。（警方提供）

警地盤埋伏拘主腦 骨幹、受聘員工連根拔起

有組織罪案及三合會調查科高級督察劉詠琳交代拘捕行動細節指，警方於7月3日展開收網行動。當犯罪集團主腦在秀茂坪一個屋苑地盤外，向本案喬裝探員收取保護費時，埋伏人員見時機成熟，立即採取拘捕行動，以涉嫌「自稱三合會會員」、「勒索罪」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」以及「洗黑錢」的罪名，拘捕一名64歲本地男子。

隨即，O記聯同東九龍總區反黑組，以及食環署人員，突擊搜查犯罪集團位於秀茂坪安達臣道地盤一帶的4個無牌飯檔，並以「無牌販賣」及「阻街」罪名，拘捕5名本地男女（36至61歲），全為犯罪集團聘用的飯檔職員。

有組織罪案及三合會調查科高級督察劉詠琳交代拘捕行動細節。（彭紹殷攝）

此外，警方亦聯同食環署人員於同日突擊搜查西貢一個由集團設立的無牌食物製造工場，並以涉嫌「洗黑錢」及「無牌經營食肆」罪名，拘捕一名53歲本地女子；同時以涉嫌「刑事恐嚇」罪，當場拘捕另一名41歲本地男子。警方隨後在西貢區內，以涉嫌「自稱三合會成員」及「刑事恐嚇」罪名，再拘捕一名49歲本地男子。被捕3人同屬集團骨幹成員。

行動中，警方在該集團主腦的住宅單位內，檢獲5隻總值逾120萬元的名貴手錶、約5萬元現金，以及兩部用作派飯、總值60萬元的貨車。

調查揭集團首腦涉足非法賭檔

除經營及壟斷東九龍地盤的飯盒生意之外，調查及情報顯示該集團首腦亦涉足西九龍區非法賭檔的營運。警方於7月4日凌晨再次採取行動，成功搗破由犯罪集團所經營的4個非法賭博場所，合共拘捕116人，包括44男72女（22至81歲），當中61人為本地人、34人為持雙程證、21人為非華裔，涉嫌干犯「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等罪行。行動中，警方檢獲約50萬元現金及面值約170萬元的賭博工具。

有組織罪案及三合會調查科署理高級警司歐陽德總結時強調，開展以情報為主導的行動及臥底行動，打擊黑社會目標人物及活動，一直以來都是警務處處長的首要行動項目。在本次行動中，警方透過臥底探員蒐集情報及證據，以多部門合作模式，聯同食環署「全鏈條」打擊該黑社會組織的非法無牌食物加工場、飯盒售賣點及其非法賭檔，並對該集團首腦進行財富調查，相信已經重創該集團的收入來源，並達到預期成效。警方亦會在「雷霆2026」行動期間保持執法力度，以防該組織死灰復燃。

警方作出三個呼籲：第一，呼籲地盤工人切勿光顧這些無牌熟食提供者。工場內衛生情況惡劣，食材來源不明，胡亂進食有機會對自身健康造成危害，更不應該助紂為虐，為黑社會創造收入。第二，警方亦藉本次行動證明，警方絕對有能力以及信心針對黑社會分子的任何非法活動。任何合法飯盒商販或建築工人，如遭受黑幫分子滋擾，應即時挺身而出向警方舉報。第三，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第23條「勒索罪」及第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇罪」，均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判監禁14年及5年，市民切勿以身試法。