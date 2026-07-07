廈航抵港客機兩客爭執警方介入　推凳漢罵挨凳男：影衰晒香港人

九霄雲上爆發一宗糾紛事件，原因竟只是飛機客艙內的「挨凳」問題。有旅客今日（7日）下午乘飛機由內地返港時，竟發現兩名乘客用廣東話在客艙內互罵，不但要空姐空少介入調停，飛機抵達香港國際機場後，機場警員亦接獲報案介入調查。據了解，警方調查後得悉涉事兩人均為香港人。



坐前面的眼鏡男向空姐示範面部被打。（網片截圖）

涉事航班為廈門航空MF8691，由寧夏銀川（INC）飛往香港（HKG）。將片段放上網的旅客，在帖文中寫道：「機艙內爭執有人爆吵、這位眼鏡男說他只是把椅背往後倒，後面的年長男人就拍他的頭。眼鏡男又說：『又沒有吃飯時間或是要起升或降落我為何不行把椅背往後倒！？』然後就一陣大吵。兩位空姐空少協調，年長男人被請到前面坐。一下飛機，香港人就馬上報警。」

片段所見，坐在後方較年長的男子，情緒較為激動：「我無打過你，我㧬（推）張凳咋，無整到你呀，你講都唔好講呀！我㧬張凳話我打佢喎，幾橫呀啲人真係！」空姐空少等立即上前介入調停。

坐後排的年長漢（黃衫）離開座位，走向機艙前方，其間與眼鏡男再爆罵戰：「影衰香港人呀你！」（網片截圖）

坐在前方的眼鏡男有向空姐表達出「被打面」的動作。隨後眼鏡男「回敬」年長漢：「列入黑名單喇我話你聽、以後唔使坐飛機喇你！」年長漢則多次回罵：「影衰香港人呀你！」年長漢隨即與一名同行女子離開座位，走到客艙前方。

警方證實於今日（7日）下午2時04分接獲報案，指機場一架客機上發生一宗求警調查案件。兩名分別41歲本地男子及62歲本地男子，懷疑因座椅問題爭執。經初步調查後，事件中無人受傷、亦無財物損毀。案件改列作「糾紛」處理。

空少（白衫）及空姐（藍衫）立即上前調停。（網片截圖）