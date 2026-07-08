上環甘雨街海味店3度遭淋紅油　疑離職員工「秘撈」欠債種禍根

今日（8日）早上9時許，警方接報上環甘雨街一間海味店遭人淋油破壞。人員到場證實店舖鐵閘遭淋紅油，列刑事毀壞案調查。店主指，今次已是9個月內第三次被淋油，事件牽涉一名已離職的員工，對方在職期間「秘撈」欠貨款約30萬元；海味舖雖然已經登報釐清雙方沒有僱傭關係，但仍然被追到頭上，令店主非常苦惱。



海味店遭人淋紅油。（彭紹殷攝）

警員在場調查。（彭紹殷攝）

店主憶述事件原委稱，一名李姓員工於兩年前已經離職，但在職期間「秘撈」，以致欠下一公司的貨款約30萬元：「嗰時佢幫我哋打工，但係自己做私幫生意，後來佢走咗，無找數畀人，人哋就追我。」

店主稱已經多番說明貨款跟海味店無關，包括登報紙澄清與李某的關係，對方亦被頒破產令，但有關公司仍然將貨款算到海味店頭上：「佢話信我、信我公司，佢又冇打電話畀我（求證），佢（李某）還唔到就要我還！我信李嘉誠，唔通叫佢還？」

海味店於兩年前已登報澄清與李某已終止僱傭關係。

去年10月海味店第一次被淋油，而今次已經是第三次。店主稱：「上星期嚟兇我，響朵話叫光頭」。之前閉路電視拍攝到戴口罩的歹徒落手，今次影到一男一女出現，但未拍到淋油的一刻。店主坦言感到頭痛：「係都要我認嗰張單，依家擺明係黑社會做，搞到我頭都暈埋...我都唔明，唔係我欠，差佬一路做唔到嘢。」