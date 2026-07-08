國泰飛倫敦航班東歐上空疑一度失聯　北約戰機升空警告後恢復聯繫

國泰航空一架客機，據報日前由本港出發飛往英國倫敦期間，險釀「九霄驚魂」。該客機疑飛至東歐國家羅馬尼亞領空時，懷疑一度與失去聯絡。北約隨即派出戰機攔截，所幸隨後與客機恢復聯繫，危機得以解除。據了解，涉事國泰航空客機正執行CX257航班，由空中巴士A350-1000型客機執飛（註冊編號：B-LXA）。



國泰航空回覆時證實事件，指航機曾經歷短暫通訊中斷，有關當局亦按照國際公認處理程序作出攔截程序安排，航機的通訊其時亦恢復正常。



據悉涉事客機為一架國泰A350-1000型客機。（國泰網頁圖片）

匈牙利國防部長Dr. Romulusz Ruszin-Szendi，於上周六（7月4日）晚上在其社交媒體發布一張匈牙利空軍的獅鷲戰機相片，並附以一串帖文。內容為當地時間當日下午1時42分，一架由香港飛往倫敦的中國籍A350型客機，在飛經羅馬尼亞領空時，未能與當地民航空管部門建立聯繫。

北約「快速反應警報（攔截）」（QRA(I)）待命戰機編隊發布警報，匈牙利待命戰機於下午1時51分起飛，並在匈牙利邊境空域，向該中國籍客機發出了目視警告；隨後，該客機與空管部門建立了聯繫。任務圓滿結束，待命戰機返回了位於凱吉凱梅特（Kecskemét）的基地。防長同時「向這些守護者致以謝意！」

匈牙利國防部長Dr. Romulusz Ruszin-Szendi在其社交媒體上，上載一張戰機圖片及在帖文講述事件經過。（匈牙利國防部長Dr. Romulusz Ruszin-Szendi FACEBOOK截圖）

國泰航空回覆查詢時證實，國泰航空7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，航機曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。航機的通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計劃前往目的地。該航班一直沿用經批准的航道運作，而期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。機組人員當時立即通報有關事件，而目前有關調查仍在進行中。

涉事航班為CX257，由香港飛往倫敦。(圖片來源：Flightradar24.com)