海關破北角私煙倉　檢$624萬貨包括21公斤煙草　拘控4內地男女

海關今日（8日）於北角反私煙，破獲一個懷疑私煙儲存及包裝倉庫。行動中共檢獲約135萬支懷疑私煙，以及約21.7公斤懷疑製成煙草，估計市值約624萬元，應課稅值約457萬元，並拘捕4名內地男女。被捕男女已被控以一項「處理《應課稅品條例》適用的貨品」罪，案件將於明日（9日）在東區裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲約135萬支懷疑私煙，以及約21.7公斤懷疑製成煙草，估計市值約624萬元，應課稅值約457萬元，並拘捕4名內地男女。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽稱，經過深入調查後，人員於今日凌晨採取行動，在北角堡壘街一個地舖單位外的後巷，發現兩架可疑貨車停泊。當時貨車的尾板已經放下，該地舖單位的捲閘亦已打開，人員遂上前截查一名站在單位門口的男子。

其後，人員進入該地舖單位進一步調查，並在單位內發現另外3人，懷疑他們當時正在包裝私煙。海關最終於涉事單位內，共檢獲約135萬支懷疑私煙，及約21.7公斤懷疑製成煙草。龔卓烽續指，該批私煙及煙草均以紙皮箱包裝，現場部分紙皮箱已被打開，箱內香煙清晰可見。

行動中，海關檢獲約135萬支懷疑私煙，以及約21.7公斤懷疑製成煙草，估計市值約624萬元，應課稅值約457萬元，並拘捕4名內地男女。(林振華攝）

被捕兩男兩女（36至50歲）均為內地人，分別報稱自僱人士、散工、售貨員及無業。海關已落案控告4人一項「處理《應課稅品條例》適用的貨品」罪，案件將於明日（9日）在東區裁判法院提堂。

海關相信，該地舖單位被用作私煙集團的儲存及包裝倉庫。現場除檢獲大批以紙皮箱包裝的私煙及製成煙草外，亦發現大量包裝物料，料不法分子會將私煙重新整理及包裝，以便進一步分銷。

龔卓烽表示，不法分子刻意選擇在凌晨搬運及包裝私煙，企圖利用深夜街上人流較少的時間，減低被發現的風險。同時，涉案單位位於貼近民居的地舖，不法分子懷疑利用一般市民的居住環境作掩飾，將私煙隱藏於市區之中，企圖逃避執法部門的偵查。

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關將繼續以全方位策略，嚴厲打擊各類私煙活動包括走私、儲存、分銷及販賣，以保障香港的稅收。