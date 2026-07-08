反黑組交通部消防處聯手冚沙田鬼油檔拘4男　扣3貨車檢6000升柴油

警方表示，鑒於非法流動加油活動有上升趨勢，沙田警區反三合會行動組、及新界南總區交通部，今日（8日）上午聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊人員，於沙田區一帶展開針對性打擊非法加油站活動的行動。



行動中，人員於瑞祥街突擊搜查3部停泊的貨車，包括兩輛輕型貨車、及一輛中型貨車，同時發現大批入油工具，共檢獲約6,000公升柴油，市值約20萬元，以及檢獲超過7萬元現金。



執法人員在上址截查3名相信在非法加油站工作的本地男子，年齡介乎25至51歲，他們均涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）」被捕。另外，人員亦在馬鞍山區西沙路，拘捕一名懷疑與案件有關的33歲本地男子，涉嫌「洗黑錢」。被捕人現正被扣留調查。

案件交由沙田警區反三合會行動組跟進。新界南總區交通部人員亦已扣查該3輛涉案貨車作進一步檢驗。消防處已檢走涉案柴油並將向法庭申請充公，亦會以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》檢控涉案者。

執法人員扣查3輛涉運載「鬼油」貨車。(警方圖片)

警方重申，會致力打擊三合會收入來源及一切有組織罪行，並將繼續聯同其他政府部門，全方位打擊這類有組織的非法活動。警方同時呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成嚴重人命傷亡及財物損失，後果不堪設想。