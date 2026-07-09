華富邨命案｜小巴兩女乘客因踩腳起爭執　死者被壓在地跪肚叉頸

香港仔華富邨周二（7日）晚上發生謀殺案，兩名小巴女乘客爭執打鬥，其中53歲女子被推跌後送院，搶救不治；涉案的50歲女子涉嫌謀殺被捕，案件有更多細節曝光。據了解，兩女在香港仔中心一個小巴站上車前，因為死者踩到疑犯的腳而爭執，到達華富邨後疑犯反擊，糾纏間將死者壓在地上，跪着死者的腹部及叉頸制服約幾分鐘，驚動其他乘客報警。



兩女乘客在香港仔中心上車前，因為踩腳起爭執。（黃偉民攝）

據了解，53歲姓馮女死者與50歲姓田女子互不認識，周二（7日）晚上10時17分左右，二人在香港仔中心外等候乘搭小巴63A往華富邨。其間報案人目擊馮女疑不小心踩到田女的腳，雙方因而爭執；其後馮女故意再踢田女的腳。

當小巴到達華富邨華翠樓外，田女疑想踢馮女報復，但被對方從車內拉出。田女情緒激動反抗，將馮女壓在地上，跪在其腹部，並掐著她的頸約數分鐘。其後報案人見馮女失去意識，連忙報警。救護員到場時馮女昏迷，送往瑪麗醫院搶救，於當晚11時22分證實不治。警方到場後田女，有人承認雙方曾經打架。案件列謀殺，由西區警區重案組第二隊跟進。

二人在香港仔中心外乘小巴63A返回華富邨。（黃偉民攝）

兩女子在華翠樓外落車時再起爭執。（陳永武攝）

警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 6659與調查人員聯絡。

兩女子在華翠樓外落車時再起爭執。（陳永武攝）

《香港01》於深宵時重返現場了解，現場一片平靜。（陳永武攝）