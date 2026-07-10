世界盃｜警西隧口首設路障打擊醉駕　2司機「吹爆波」涉酒駕被捕

世界盃正進行得如火如荼，許多球迷欣賞球賽期間飲酒，警方持續嚴厲打擊酒後駕駛，當中港島總區交通部執行及管制組特遣隊，今日（10日）凌晨1時許在西營盤干諾道西近高樂花園、西隧口往九龍方向設置路障，以涉嫌「酒後駕駛」罪名拘捕兩名司機，他們現正被扣留調查。



平治司機在場接受調查。（李家傑攝）

警員在車內沒有發現可疑物品。（李家傑攝）

行動期間，警員見到一輛掛有中港車牌的平治私家車駛至，40歲徐姓男司機眼神閃縮，形跡可疑，警員將車截停，徐男未能通過酒精呼氣測試，當場被捕。據了解，徐男報稱從事金融行業，用膳後駕車回家，豈料中途遇上警方截查，其酒精呼氣測試結果是41度，遠超法定上限的22度。

凌志司機被捕。（李家傑攝）

隨後警方截停另一輛可疑凌志私家車，47歲趙姓男司機同樣未能通過酒精呼氣測試，遭警方拘捕。據悉，趙男報稱為文員，在蘭桂坊消遣完駕車離開，車內有一支打開過、飲了少許的威士忌，其酒精呼氣測試結果是26度。

凌志車內有一支打開過、飲了少許的威士忌。（李家傑攝）

消息稱，港島總區交通部執行及管制組特遣隊首次在西隧口設置路障，以打擊酒後駕駛，警員不定時在不同位置設路障，打擊司機酒駕違法行為。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊首次在西隧口設置路障，以打擊司機醉駕行為。（李家傑攝）

另外，法國將在本港時間今日（7月10日）凌晨4時火併摩洛哥，爭奪今屆世界盃準決賽席位。