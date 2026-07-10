大埔工業邨工廠男工人暈倒送院不治　美心集團：願傾力協助家屬

今日（10日）上午10時40分，大埔工業邨大利街2號一間工廠內，一名男工人懷疑暈倒，其同事見狀報警求助。救援人員到場時，發現66歲姓李事主昏迷不醒，遂由救護車送往那打素醫院搶救，惟最終證實不治。



據了解，事主為廠房清潔工。警方正調查其暈倒原因，並將安排驗屍確定死因。美心集團證實死者為旗下員工，表明事件不涉及工作意外；又指已與死者家屬會面，願傾力提供一切協助。



事主昏迷不醒，由救護車送往那打素醫院搶救。（資料圖片）

據了解，李男染有煙癮逾20年，與前妻育有一名女兒，現時與女友居於深圳。他在美心食品廠任職清潔工逾6年，每日工作約9.5小時、每周開工6天，主要負責將空餐盤運送至清洗站。他曾向同事表示數日前開始感胸痛，但沒有求醫。

消息指，今早約10時半，李男向同事表示感頭暈，想前往後巷休息。同事約10分鐘後到場查看其情況，發現他呼吸困難，遂報警求助。事主其後失去知覺，由救護員送院搶救後不治。

美心集團回覆查詢指，公司已證實今日有一名員工於大埔廠房工作期間突然感到暈眩不適。現場同事隨即召喚救護車，並將其送院接受治療，惟暈倒員工其後於大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院證實不治。事件並不涉及工作意外。

此外，公司代表及人力資源部已與死者家屬會面，向其致以最深切的慰問，並表明願傾力提供一切協助。公司對痛失這位珍貴的團隊成員感到無比悲痛，並向其家屬致以最誠摯的慰問。基於尊重逝者及家屬的隱私，公司將不會提供更多詳情。