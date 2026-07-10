猜猜我是誰｜兩內地男做跑腿被捕　向長者收「保釋金」涉款$21萬

警方東九龍總區重案組就「猜猜我是誰」電話騙案，昨日（9日）拘捕兩名持雙程證男子（21歲及23歲）涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他們連續兩天在黃大仙翠竹街向受害者收取騙款，涉案金額約21萬港元。



東九龍總區重案組督察梁曼宜向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

東九龍總區重案組督察梁曼宜指警方在案發20小時內拘捕相關人士。昨日（9日）探員在黃大仙翠竹街進行調查時發現一名男子形跡可疑，正在向一名94歲長者收取騙款；得手後將騙款轉交予另一騙徒。探員當場以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩人，並成功起回12萬元騙款。

行動中檢獲21萬元。（翁鈺輝攝）

經深入調查，警方發現該兩名騙徒前天（8日）在相同地點向一名79歲「猜猜我是誰」電話騙受害者騙取大約9萬元現金。

警方相信他們做詐騙集團的「跑腿」，收取800至1500元一次的款項。交收期間，骨幹成員亦會安排「睇水仔」，以及選擇在無閉路電視覆蓋的位置進行交收, 增加警方的調查難度。

兩名男子現時正被扣留調查，警方正積極調查相關案件，不排除會有更多人被捕。

警方藉此作出呼籲及提醒，長者如果收到陌生人來電應先保持冷靜，然後親身或者致電親人核實，或與可信賴的人商量。長者家屬應該多加留意家中長者有否突然提取大量現金，並詳細查問提取現金的目的，避免墮入騙徒嘅法網。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」曬是一個非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監10 年，市民切勿以身試法。