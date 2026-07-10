中九龍繞道車禍．車CAM｜拖頭失控「舞龍」　揈甩載運組件撼管壁

中九龍繞道今早（10日）有拖頭「自炒」，載運的兩件大型建築組件跌下；管道內有飾板捱撞損毀，事件中幸無人受傷。



意外一刻車cam片段曝光，甫開首便見拖頭沿中線行駛，未幾車身便左搖右擺，搖晃幅度不斷變大，司機見狀扭左擺尾企圖平穩車身，惟載運的兩件大型建築組件連同拖架一併往左傾倒，撼毁管壁的飾板，組件隨後墮地，霎時煙塵四起。拖架則反彈，折向車頭，殘骸橫亘左線及中線。



中九龍繞道有拖頭「自炒」，載運的兩件大型建築組件被「揈甩」，撞毁管道內的飾板。（車cam L（香港群組）/ 工友 影片截圖）

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案發於今日（10日）上午9時44分，警方接報中九龍繞道（油麻地段）往油麻地方向管道內有拖頭「自炒」，救援人員到場證實無人受傷。網上影片可見，涉事拖頭疑撞擊管道牆壁後衝前，致管道飾板凹陷或剝落，另有約10米長的石壆及地面損毀；而拖頭上載運的兩件大型建築組件跌下，碎片散落一地。

據了解，61歲姓李男司機駕駛拖頭，原本載有4件建築組件。他在啟德一地盤卸載其中兩件組件後，載同餘下餘件組件，駛組中九龍繞道時，組件失平衡跌下，拖頭亦失控。中九龍繞道管道約30米長的飾板凹陷或剝落，另有約10米長的石壆及地面損毀。

運輸署宣布，因交通意外，中九龍繞道（油麻地段）(往油麻地方向）的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

管道牆壁的飾板凹陷或剝落，有隧道公司職員在場拍攝存檔。（香港交通及突發事故報料區/Tsang Tim Tak 影片截圖）

涉事拖頭載運的建築組件跌下，碎片散落一地。（香港公共交通智庫Facebook 圖片）