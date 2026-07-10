青衣海濱墮海｜休班救生員憶救援始末　拖老翁游150米：幫到就幫

青衣海濱昨日（9日）傍晚有老翁墮海，多名熱心途人上前施援，更有休班救生員跳水救人，並協助老翁擺放復原臥式急救。72歲姓鄧事主得以保持清醒，事後由救護車送院治理。網民認為當時情況危急，大讚街坊守望相助。



救人的休班救生員憶述救援經過指，他察覺有人墮海後先觀察及評估各項因素，方跳海將老翁連人帶救生圈，拖着游約150米至碼頭樓梯處。他亦指揮現場人士配合救援，最終在眾人協作下將老翁拉上岸。他盼老翁送醫後能平安無事，並豪言：「幫到就幫啦。」



休班救生員（紅褲）落水救起事主後，為他擺復原臥式急救。（截圖/青衣街坊吹水會Facebook）

休班救生員指，事發時他正於海傍跑步，其間發現有人持手機向海方向呼叫，他察覺事態反常故折返現場，探頭一看才發現一名老翁墮海，他正勉強捉住途人拋下救生圈。由於堤壆距離下方礁石約有2至3米落差，加上礁石鋒利，眾人不敢貿然跳下救人。有現場人士報警求助，另有一名釣魚男緊拉著救生圈的長繩。

見此情況，他二話不說放下隨行手機及耳機，思考如何展開救援，並詢問最近的樓梯或碼頭在何處。得悉距離約為150米，他評估自己力所能及後，毅然決定落水救人。游到老翁身旁後，他先幫對方重新穿好並固定救生圈。由於老翁已吞下大量海水，神志模糊，他一邊與老翁對話，一邊奮力拖着他游動。

警員其後到場調查。（截圖/青衣街坊吹水會Facebook）

同時，休班救生員也在海中指揮岸上的人，讓釣魚男協助拉繩。在雙力配合之下，拖救過程可稍為省力。抵達碼頭後，由於老翁全身癱軟，他與另一名熱心途人本打算合作將其抬上岸，惟受體重所限，他鼓勵老翁施力站起：「你想離開一定要用力，同我合作，用多少少力！」在3人共同努力下，老翁最終循碼頭樓梯成功上岸。

他亦指，老翁獲救時回復清醒，一路上還能言語，只是喝了很多海水。上岸後，他協助對方擺出複原臥式，老翁後來被抬上擔架床，未幾便不停吐出嗆入的海水。休班救生員相信他並無大礙，希望送醫後能平安無事。救人一命的他不願透露姓名，只豪言：「幫到就幫啦。」

有網民上載影片可見，岸邊有不少市民駐足圍觀。事主倒在梯級頂，兩名男途人正協助及安慰他。其中一名穿著紅色短褲的男子以復原臥式法急救，將事主打側身，確保其氣管暢通。據知該名紅褲男途人為休班救生員，發現事主墮海後，落水將他救起。

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警方稱，昨日下午6時38分接報，青衣海濱長廊對開有人墮海。人員到場時，72歲姓鄧男事主已獲途人救起，神智清醒，由救護員送瑪嘉烈醫院治理。據了解，老翁當時在海旁散步，走近海邊欣賞風景時不慎墮海。