入境處外判商小巴疑入鬼油　處方強調不姑息　消防搗油站拘3人

近日社交平台Facebook流傳一張照片，顯示一輛掛有入境處徽章的白色小巴，懷疑入非法「鬼油」。一名疑似非法油站的職員，手持油槍為該輛小巴入油。入境處回覆稱，車輛是屬於外判承辦商，當時並非執行職務。入境處已責成承辦商在未經授權下，不能無故展示入境處的部門徽章及有關字眼，並強調不會姑息任何違法及不當行為。



事件引發網民熱議：「拉人啦！」亦有人揶揄「絕對安全啦！去最危險嘅地方，車最安全嘅人」不過有網民理性分析責任不在入境處：「這是外判車，責任在於司機。只是入境處的租車。等於你坐的士，的士入乜氣關你乜事」



懷疑是入境處的外判車輛入鬼油。（皇后山乜都友 Facebook 圖片）

入境處：當時並非執行職務 不會姑息任何違法及不當行為

入境處回覆稱，就網上流傳有關入境處的外判承辦商懷疑有違法或不當行為一事，入境處經初步了解後，得悉該承辦商車輛當時並無執行職務。入境處已主動聯絡相關執法部門作跟進調查，並責成外判承辦商交代事件及配合執法部門調查，同時向承辦商重申不允許他們在非執行公務時，在未經授權下無故展示入境處的部門徽章及有關字眼，並強調不會姑息任何違法及不當行為。

入境處一直要求承辦商及其員工必須遵守香港法律，如發現任何違法或不當行為，必定會嚴肅追究。

消防屯門破鬼油站拉3男女

消防處回覆查詢稱，消防處在網絡巡邏期間發現一宗懷疑非法燃油轉注活動個案，隨即主動展開調查，期間入境事務處亦主動提供相關資料。消防處人員透過情報分析，迅速鎖定懷疑非法油站的位置，並於前日（7月9日）下午在屯門浩福街搗破該非法油站，檢獲約800公升柴油。消防處已檢走涉案的柴油，並會向法庭申請充公。

行動中，消防處人員發現一輛持牌危險品油缸車及大批入油工具，並截查兩男一女。他們懷疑從事非法燃油轉注活動，涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處亦會根據入境處轉介個案資料進行調查。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品油缸車的牌照。消防處會繼續進行調查，包括針對該危險品油缸車的持牌人展開調查，如發現任何違規情況，消防處定必嚴厲執法。