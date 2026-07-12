有片｜梅窩碼頭疑現偷車賊　徘徊張望先後鋸開兩單車鎖　街坊喝止

梅窩碼頭懷疑有人企圖偷單車。社交平台今日（12日）流傳兩段影片，片長合共近3分鐘，顯示一名男子在梅窩碼頭附近的單車泊位處不斷徘徊及疑似在挑選單車，隨後更用手上的切割機器，先後鋸開兩部單車的車鎖，期間現場更冒出陣陣白煙，整個過程儼如在街市揀餸。片段上載者指事發於今日（12日）上午9時，並直指：「光天化日， 跟兩位街坊， 即時喝止， 有無人認得呢位南亞人士？」



男子發現一部心儀單車更欲騎上去。（梅窩人/Pipka Wan 影片截圖）

網上社交平台Facebook流傳片段，顯示一名戴頭巾、太陽眼鏡、穿灰色衫及長褲的男子，光天化日之下竟在梅窩碼頭附近的單車泊位處疑似揀選單車。影片中，他先在泊車處不斷徘徊及張望，看來似在挑選單車，期間疑發現一部心儀的單車更欲騎上去試坐，其後又興致缺缺離開。此時，他擺弄手套，再將眼光放到前方另一輛載貨單車，上手摸畢後又走到一旁戴上手套，再轉向海旁一輛單車取出一個切割工具。

該名男子四處張望，確保無人注意後，即啟動切割機器鋸開其中一部單車的車鎖，得手後他又相中另一部單車，二話不説以同樣手法鋸開車鎖，過程中更冒出陣陣白煙，完成後扯出鎖扣殘骸隨手扔到該單車的座椅上。片段到此結束。

男子鋸開單車車鎖，期間現場更冒出陣陣白煙。（梅窩人/Pipka Wan 影片截圖）

片主表示，事發時已與其他兩名街坊即時喝止該名南亞裔男子。不少網民留言，呼籲片主立即報警，「離哂譜，日光日白都夠膽」，亦有網民認為該男子是慣犯：「有曬工具，專業人士，應該係慣犯」、「好大膽，又熟練，一定要跟進」，另有網民指該名男子身穿的是地盤工作服，應該是碼頭工人。

男子不斷挑選單車。（梅窩人/Pipka Wan 影片截圖）

他扯出鎖扣隨手扔到該單車的座椅上。（梅窩人/Pipka Wan 影片截圖）