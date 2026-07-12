元朗警區推「智車保」首5月竊案減八成　升級2.0擴展至輕貨私家車

元朗警區聯同元朗區撲滅罪行委員會今年4月中推出「元朗智車保計劃」，向區內電單車車主免費派發「智車保險包」防盜裝置，提升車輛防護能力，區內針對電單車的偷車案較去年同期大幅減少近85%。由於首階段反應熱烈，警方宣布即日將計劃升級，推出「智車保計劃」2.0，將目標車種擴展至私家車及輕型貨車，並邀請「元朗駕駛學院」加盟成為全新策略合作伙伴，深化社區防罪成效。



(左)元朗警區助理指揮官(刑事)蔣家駿警司 , 名譽贊助人徐日華先生, 香港駕駛學院 (元朗) 營運經理劉岳平先生, 元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業先生, BBS, MH, 元朗警區指揮官梁仲文總警司, 香港駕駛學院行政總裁朱燦培先生, BBS, 元朗區撲滅罪行委員會副主席郭浩男先生, 元朗警區刑事部冼珈瑤總督察 (右)（警方提供）

首階段接近400查詢 偷車案跌85%

警方表示，「元朗智車保計劃」自今年4月中推出後，兩個月內已接獲近400個市民查詢。計劃首階段向區內電單車車主免費派發包含實體防盜鎖與智能定位裝置的「智車保險包」，提升車輛防護能力。

據元朗警區數據顯示，今年1月至5月期間，區內針對電單車的偷車案件僅錄得4宗，較去年同期的26宗，按年大幅下降近85%。警方相信，計劃不但成功強化車主的防罪意識，更對盜車匪徒起了極大的阻嚇作用。

推「智車保2.0」 擴大保障範圍

為進一步擴大防罪防護網，元朗警區決定加推「智車保計劃」2.0：擴展受惠車種： 由首階段僅涵蓋電單車，全面擴展至區內的私家車及輕型貨車。經批核的車主將可獲發智能定位裝置以及精美防騙小禮物，助車主全方位守護愛車及加強防騙意識。

智車保2.0防騙禮品（警方提供）

夥駕駛學院 源頭植根防罪意識

除了擴大受惠車種，警方亦致力拓展宣傳網絡。是次「智車保計劃」2.0成功邀請「元朗駕駛學院」加盟成為策略合作伙伴。學院將於校園內協助推廣計劃，讓正在學車的學員及剛考獲牌照的準車主，在踏入駕駛生涯起，便建立正確的防盜及防騙意識。

警方呼籲區內所有合資格的私家車及輕型貨車車主踴躍參與，並強調會繼續密切監察區內罪案趨勢，靈活運用科技打擊罪案，共同打造更安全的社區。