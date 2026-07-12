警新界北打擊交通違例事項　發194張傳票等拘9人　兩人為通緝人士

新界北總區交通部於7月5至11日期間，在區內快速公路展開大型執法行動，重點打擊超速駕駛、危險駕駛、不依照行車線規則切線等違例事項，以提升駕駛者的交通安全意識。行動中警方共拘捕9人，並向駕駛人士發出194張法庭傳票及定額罰款通知書。



行動中警方共拘捕9人，並向駕駛人士發出194張法庭傳票及定額罰款通知書。（警方提供圖片）

行動中，警方共拘捕7名本地男子、1名本地女子及1名非華裔男子，年齡介乎37至62歲，他們分別涉嫌「危險駕駛」及「酒後駕駛」。被捕人士當中，包括1名男子及1名女子為被通緝人士。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。此外，有6架車輛涉嫌非法改裝，已被送往大欖涌檢驗中心扣查及等候檢驗。

發194張傳票及定額罰款通知書

整個執法行動中，人員亦向違例駕駛人士共發出194張法庭傳票及定額罰款通知書。

警方呼籲各駕駛人士，危險駕駛和超速駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處最高三年監禁及停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，確保道路暢通，各駕駛人士切勿以身試法。警方亦提醒各駕駛人士要時刻保持專注，遵守交通規例，培養良好的駕駛習慣，以確保道路上的安全有序，保護自己和他人的生命財產。