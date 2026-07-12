車Cam｜葵涌荃灣路4車串燒1人傷　疑前車收慢　後車收掣不及相撞

今日（12日）中午12時10分，警方接報，荃灣路近永得利廣場對開，有4車相撞，包括3輛私家車及1輛的士。事件中一名私家車男乘客報稱胸口不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。而涉事路段前方清晨亦有的士自炒，有網民懷疑是駕駛者未有留意到上址今日有新路段將會開通，因而引發意外。



人員經調查後，相信4車沿上址往九龍方向行駛，因前車收慢，導致後車收掣不及撞上。網上影片可見，最前車為灰色私家車，後方依次是的士、黑色私家車及白色七人車，有車輛車尾遭撞凹。警員及救援人員在場處理事件。

警方到場處理。（車cam L（香港群組）影片截圖）

事發時，74歲姓陳男子駕駛私家車、24歲姓許男子駕駛的士、39歲姓羅男子駕駛私家車，31歲姓余男子駕駛私家車，分別依次在荃灣路往九龍方向行駛，最前車突然收慢，導致後方車輛收掣不及連環相撞。救援人員到場，51歲姓林私家車男乘客報稱胸口不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

路政署表示，連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋，將在7月12日上午6時啟用，以紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情况。（路政署提供）

事發現場前方的路段，正是今日（12日）上午6時正式啟用、連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋。路政署表示，新路段開通後，由葵青交匯處上斜路的車輛，將無需切線進入荃灣路慢線；荃灣路快線的車輛，將可直接經新橋前往葵涌道。該路段將由原來「4線入，3線出」提升至「4線入，4線出」，提升交通容量，改善附近一帶的交通情况。

路政署提醒駕駛人士盡早選定行車線。在最右方的新橋只通往觀塘、荔枝角及旺角等目的地，並將不能經9D出口前往3號幹線。如需經3號幹線前往尖沙咀、香港（西）及大嶼山等，應沿用原有的荃灣路天橋，並靠左行駛。

今日（12日）清晨4時許，有一輛的士在涉事新路段前的一個分岔位自炒。

而今日（12日）清晨4時許，即新路段正式啟用前，有一輛的士駛至涉事新路段一個分岔位懷疑自炒，橫亘路中。有網民懷疑是駕駛者未有留意有新路段將會開通，所以駛至時發生意外。