黑幫改裝工廈變夜總會聘女公關吸客　多區設釣魚機賭檔　警拘65人

警方聯同入境處一連兩日（7月10至11日）展開代號為「雷霆2026」暨「虎嘯」的執法行動，動員逾170人，突擊搜查紅磡、油麻地、尖沙咀、旺角和深水埗的10個處所，共拘捕65人，包括5名骨幹成員，相信成功打擊一個活躍於西九龍的犯罪團夥。根據調查顯示，涉事犯罪團夥經營不同類型的非法場所，其中包括在紅磡的工業大廈內，將一些單位改裝成非法的娛樂場所，提供酒精飲品、毒品，以及夜總會女公關的陪唱服務，並於多區開設非法釣魚機賭檔、及清洗逾1,300萬元犯罪得益。



據了解，涉事工廈3個單位裝修豪華，設有鋼門、閉路電視等，守衛森嚴。另外涉事場所能提供不同類型等毒品，主要吸引內地客消費。此外，場內設有卡拉OK房間，包房費用約1萬元，而每個女公關則收費約2,200元，提供陪唱陪飲服務；若顧客要求公關提供「下場」或其他服務，則會另作計算及收費。



警方聯同入境處執法打擊一個活躍於西九龍的犯罪團夥。行動中，拘捕65人，檢獲大量毒品、酒精飲品、重型音響設備、20塊遊戲機的主機板、一批讀卡器、賭博積分卡，以及賭款。（黃學潤攝）

黑幫改裝紅磡工廈變夜總會 專車接載女公關提供陪酒陪唱服務

西九龍總區重案組總督察嚴韻霞稱，警方經調查後，發現一個活躍於西九龍的犯罪團夥近期在紅磡多個工廠大廈內暗中經營非法夜總會。場內除了有大型的音響設備之外，也會提供酒水服務，並向顧客提供毒品。同時，這個團夥為了增加收入，也會安排夜總會的女公關由尖沙咀乘車前往上述地點，提供陪酒、陪唱的服務。

行動中，重案組聯同入境處人員突擊搜查了紅磡工業大廈內的3個單位，共拘捕了19男7女（25至45歲）涉嫌販運危險藥物、管有危險藥物、無牌供應酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違反逗留條件，以及未能出示身份證明文件。

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另外，警方在3個場所內，除發現大量酒精飲品外，亦檢獲重型音響設備以及大量毒品，其中包括俗稱「開心粉」的混合毒品、可卡因、冰毒、氯胺酮（俗稱K仔）等，共約360克，市值約19萬元。同時也在場所內搜出避孕套、漱口水及潤滑劑等。人員隨後亦搜查了尖沙咀兩個相關的夜總會，以違反逗留條件拘捕了10名持雙程證的女子（25至40歲），她們涉嫌提供陪酒服務。

多區開設非法釣魚機賭檔 收買顧客户口洗1300萬犯罪得益

西九龍總區反三合會行動組總督察邱雨星表示，人員除突擊檢查西九龍區內3個非法釣魚機賭博場所外，亦同時搜查了一個由該犯罪團夥，於旺角區住宅大廈內的職員宿舍和物資倉庫。根據調查顯示，涉事犯罪團夥在西九龍區內經營多個非法釣魚機賭檔。該團夥的成員除了負責經營外，也會把風。同時會收買賭場顧客的銀行户口，用作為傀儡户口處理營運賭場得益之用途。

據了解，涉事犯罪團夥會為成員安排「宿舍」休息，以便他們在開工時前往不同的賭博場所工作。

涉事犯罪團夥改裝紅磡工廈單位成非法的娛樂場所，供應毒品及接載女公關提供陪飲服務；另外非法賭集團在多區內開設非法釣魚機賭檔，會為成員安排「宿舍」休息，以便他們在開工時前往不同的賭博場所工作。（警方提供）

邱雨星續指，這些犯罪得益會由傀儡户口，轉到其中一名集團核心成員的私人戶口內，再以現金提取，繼而完成清洗黑錢的程序，成為集團的資產。據財富調查顯示，該核心成員的私人戶口在過去幾年內，總共處理了超過1,300萬元的犯罪得益，金額非常龐大，顯示出該集團龐大的網絡和架構。

據了解，涉事犯罪團夥會為成員安排「宿舍」休息，以便他們在開工時前往不同的賭博場所工作。(警方提供)

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行動中，人員總共拘捕了21男8女（27至63歲），他們分別涉嫌洗黑錢、串謀經營非法賭博場所、經營賭博場所，以及在非法賭博場所內賭博。警方亦檢獲了20塊遊戲機的主機板、一批讀卡器、賭博積分卡，以及大約4.7萬元賭款。

警方重申，根據香港法例第109章《應課稅品條例》和第109B章《應課稅品(酒類)規例》，無牌售賣酒類，或者在任何處所，包括業主、租客或負責人，允許該處所進行無牌賣酒，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁兩年。因此警方呼籲業主和租客，千萬不要將單位出租或交給其他人作任何非法用途。市民或任何人在無牌處所飲酒光顧也是犯法的，一經定罪，最高可被罰款2,000港元。

警方呼籲工業大廈的負責人和保安人員，加強大廈的保安設備和措施。如果發現有陌生人出入，就應該提高警覺，並在合適的情況下向警方舉報。另外，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營非法賭博場所，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁7年。而在非法賭博場所內賭博，最高也可被罰款5萬元及監禁9個月。

警方警告任何犯罪分子，切勿企圖利用工業大廈的隱蔽性進行非法勾當，以逃避警方的追查。警方會繼續採取靈活、情報主導以及跨部門的執法行動，全方位打擊各類型的非法場所，徹底堵截三合會的收入來源，以維護社區的治安。

警方西九龍總區刑事部警司程知仁（中）、重案組總督察嚴韻霞（右）及反三合會行動組總督察邱雨星（左）交代案情。（黃學潤攝）

警方7月11日搗破紅磡3幢工廈的非法娛樂場所

部份被捕女子身穿熱褲或短裙。（李家傑攝）

部份被捕女子身穿熱褲或短裙。（李家傑攝）

警方拘捕多人。（李家傑攝）