車CAM｜灣仔失明人士過馬路　男童助截車　網民讚：心地好有家教

近年車CAM片擺上網，多數都是涉及意外、投訴他人駕駛態度等，以負面為主。但今日（13日）下午有網民將其車CAM放上網，顯示一名男童過馬路時，因發現後方有一名失明人士準備橫過路，遂立即上前截停來車，為對方開路。片段上傳到社交媒體後，網民反應一致讚好「100分，叻，心地好有家教」、「多謝車主分享美好的好人好事。 香港人質素真好」。



男童見一名失明人士準備橫過馬路，立即回頭幫忙截停來車。（fb車cam L（香港群組））

該片段僅長12秒，已足見男童的善舉。車CAM片段顯示，拍攝時間為今日下午5時37分，CAM車正沿灣仔堅拿道東近消防局對開行駛，準備轉出軒尼詩道。

CAM車駛至與軒尼詩道交界燈口時，車輛交通燈為綠燈可供左轉；行人位置則沒有燈號，地面寫有「望左」、「望右」字眼，行人需小心經過。當時有行人仍在橫過堅拿道東，CAM車慢慢溜前，車速顯示為個位數。其時，一名男童首先橫過馬路，回頭卻發現有一名失明人士，手持「盲公竹」手杖向前揮示意準備過馬路。男童見CAM車仍然溜前，於是揚手將車截停；失明人士亦順利過馬路。

網民見狀，大部份人讚賞男童的行徑：「小朋友好叻心地又好 ，父母家教又好」、「難得喺呢個群組睇到好人好事」、「終於有翻啲正常、正氣既（嘅）post」「多謝車主分享美好的好人好事。 香港人質素真好」、「呢啲仔唔怕生多幾個」。

男童見一名失明人士準備橫過馬路，立即回頭幫忙截停來車。（fb車cam L（香港群組））