警破長沙灣清麗苑製毒工場拘4青年　檢$300萬依托咪酯K仔仿製手槍

警方今日（13日）於長沙灣進行反毒品行動，突擊搜查清麗苑一個住宅單位，拘捕4人，檢獲一批毒品，其中包括依托咪酯（前稱太空油）及懷疑氯胺酮（俗稱K仔）總市值約300萬元。另外，人員亦於單位檢獲一支仿製手槍及3個空彈匣。經調查後，警方相信涉事販毒集團利用人口稠密的住宅作掩飾，企圖逃避警方偵查。



據了解，涉事單位租用約兩個月，專門用作為製毒工場；被捕人具有三合會背景，其中17歲少女報稱為咖啡師，其餘男女則為大學生。消息指，警方今早10時許，在上址進行搜查，其後於涉事單位門外進行埋伏，發現有形跡可疑人士出入，遂上前截查，最後成功入屋起獲毒品及仿製槍械。

行動中，人員拘捕4名青年，其中被捕17歲少女報稱為咖啡師，其餘被捕人則為大學生。（林振華攝）

深水埗警區助理警區行動主任高級督察黃寶民表示，深水埗警區特別職務隊第一隊人員經調查後，於今日下午進行了代號為「雷霆」暨「捍衛者」的反毒品行動，突擊搜查清麗苑麗康閣一個住宅單位，檢獲約1公斤粉狀依托咪酯、25支可用作製成液態依托咪酯煙彈的化學品原材料及香料劑、逾1萬粒可製作依托咪酯煙彈的空殼、300粒依托咪酯液態製成品、240克懷疑氯胺酮以及一批毒品包裝工具，總市值約300萬元。

行動中，警方檢獲約1公斤粉狀依托咪酯、25支可用作製成液態依托咪酯煙彈的化學品原材料及香料劑、逾1萬粒可製作依托咪酯煙彈的空殼、300粒依托咪酯液態製成品、240克懷疑氯胺酮以及一批毒品包裝工具，總市值約300萬元。（林振華攝）

行動中，人員拘捕2男2女（17至21歲），他們現正被扣留調查。同時，人員亦於單位內檢獲一支仿製手槍及3個空彈匣。案件交由深水埗警區重案組第三隊接手調查。警方表示行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

人員亦於單位內檢獲一支仿製手槍及3個空彈匣。（林振華攝）

黃寶民稱，涉事販毒集團利用人口稠密的住宅大廈作為掩飾，企圖逃避警方偵查。警方相信是次行動已成功瓦解一個利用住宅作掩飾的製毒中心。

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警方重申，製造危險藥物及販毒均為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。警方亦會根據《危險藥物條例》第56A條，考慮對招募未成年人士參與毒品犯罪的招募者申請加刑。