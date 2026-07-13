行李手袋藏逾1千萬元K仔搖頭丸等　英國抵港兩女遭海關拘捕

海關昨日（12日）在香港國際機場，偵破一宗涉及兩名入境旅客的販毒案件，拘捕兩名從英國倫敦飛抵本港、分別22及23歲的英國籍女旅客，共檢獲約28公斤懷疑氯胺酮（K仔）、約4公斤懷疑搖頭丸，以及兩件懷疑另類吸煙產品，估計市值約1,180萬元。



海關在涉案22歲女子的行李內，檢獲約11公斤偽裝成衣服的懷疑氯胺酮（K仔），及約4公斤懷疑搖頭丸。（海關提供）

海關人員昨日為該兩名女子清關時，在22歲女子的寄艙行李內，發現約11公斤偽裝成衣服的懷疑氯胺酮（K仔），及約4公斤懷疑搖頭丸；在23歲女子的寄艙行李及手袋內，則分別發現約17公斤偽裝成衣服的懷疑氯胺酮，以及兩件懷疑另類吸煙產品。案件仍在調查中。

海關在涉案23歲女子的行李及手袋內，檢獲約17公斤偽裝成衣服的懷疑氯胺酮（K仔），及兩件懷疑另類吸煙產品。（海關提供）

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。